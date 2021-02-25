Увольнение начальника Генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой – аппарат президента РА

Согласно Конституции, у президента республики есть три дня для выражения своей позиции.

«В связи с необходимостью обеспечить нормальное функционирование государственных органов у президента пока не было принципиальных возражений против назначения или увольнения должностных лиц. Однако в условиях военного положения и кризиса после упомянутого заявления, увольнение начальника Генерального штаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что согласно Конституции Армении, Вооруженные силы обеспечивают оборону, безопасность, территориальную целостность, нерушимость границ», - отмечает аппарат президента Армении.



Также подчеркивается, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс.

«Любые попытки давления на президента недопустимы. Президент республики не поддерживает ни одну политическую силу, никогда не поддерживал и не будет поддерживать. Осуществляя свои функции, президент руководствуется исключительно интересами государства и народа. Президент Саркисян придает важность поддержанию в стране атмосферы стабильности и терпимости. Он будет продолжать делать все в этом направлении, будучи убежденным, что проблемы должны решаться путем диалога, а не путем конфронтации.

Президент считает ослабление существующей напряженности в стране и разрешение ситуации приоритетной задачей на данный момент, и все его действия направлены на это», - говорится в заявлении.



Напомним, что премьер-министр сегодня предложил президенту освободить Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба ВС. Соответствующий указ президент пока не подписал. Выступая сегодня на Площади Свободы, премьер-министр Никол Пашинян сказал: «Некоторые пытались вовлечь наши Вооруженные силы в антидемократический, антиконституционный процесс, сегодня я четко оценил, что заявление Генштаба - это попытка военного переворота, и народ не допустит военного переворота в Армении. Если президент республики не подписывает это ходатайство, то есть6 он присоединяется к перевороту? Выбор очень простой. Либо пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление об отставке и уйдет, не нужно постоянно подвергать народ потрясениям, Оник джан, не нужно».

Вчера решением премьер-министр был освобожден от должности первый заместитель начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян.

Сегодня утром Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра и правительства.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал заявление Генштаба «попыткой военного переворота» и призвал своих сторонников собраться на Площади Республики в Ереване. Позже Пашинян сообщил, что обратился к президенту с ходатайством об освобождении Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба ВС.