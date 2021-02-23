Представители «Движения за спасение отечества» вечером возобновили акции протеста

Оттуда участники марша двинулись к зданию полиции, пройдя по нескольким центральным улицам и озвучивая свои требования. Представители движения требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Представитель входящей в движение АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян коснулся произошедшего сегодня днем инцидента. Полиция подвергла приводу около 57 граждан, между тем, представитель АРФД Гегам Манукян в беседе со СМИ сообщил, что были подвергнуты приводу более 100 человек, в том числе представители их политической команды. Манукян заявил, что полиция применила против граждан грубую силу. «Они ответят за это тогда, когда у нас будет Армения без Никола», - сказал Манукян.

Достигнув здания полиции, протестующие стали ждать, когда начальник полиции выйдет и объяснит, почему днем полиция подвергла приводу около 60 граждан. Они сказали, что начальник полиции сообщил, что готов встретиться с ними и дать объяснения, но не сегодня.

Примерно на полчаса заблокировав территорию у здания полиции, участники марша затем двинулись в сторону здания Службы национальной безопасности.

Группа граждан, участвовавших в шествии, попыталась воспрепятствовать работе Радио Азатутюн, напав на журналиста и оператора радиостанции, озвучивая в их адрес оскорбительные высказывания.

Напомним, что ранее сегодня «Движение за спасение отечества» провело акцию протеста перед 3-м корпусом здания правительства. Представители оппозиционных политических сил и их сторонники планировали заблокировать здание правительства, чтобы не допустить туда премьер-министра. Между тем, здание заранее было оцеплено многочисленными силами полиции.