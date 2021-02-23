Участники акции протеста попытались воспрепятствовать премьер-министру войти в 3-й корпус здания правительства

Представители оппозиции и их сторонники планировали заблокировать здание правительства, чтобы воспрепятствовать входу премьер-министра в здание. Между тем, здание заранее было оцеплено многочисленными полицейскими силами, в результате чего премьер-министр Пашинян и представители правительства смогли беспрепятственно подойти к зданию правительства, однако протестующие не оставили это без реакции.

Позже выяснилось, что премьер провел совещание в Министерстве окружающей среды

Акция протеста не прошла без инцидентов. Полицейские подвергли приводу более 50 граждан. Между тем, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян в беседе со СМИ сообщил, что были подвергнуты приводу более 100 человек, в том числе и представители их политической команды.

По словам Гегама Манукяна, была предпринята попытка подвергнуть приводу координатора движения Ишхана Сагателяна, в результате чего последний получил травму.

«Ишхана Сагателяна не подвергли приводу, мы не позволили. Но был подвергнут приводу председатель Верховного органа [АРФД в Армении], председатель городского комитета Еревана, многие другие граждане, простые граждане. Это произошло прямо здесь, на ваших глазах, человек просто кричал в громкоговоритель, и сразу несколько «черных беретов» - одно из самых диких подразделений, просто применив грубую силу, затащили человека в полицейскую машину», - сказал Манукян.

На замечание Радио Азатутюн, что их акция протеста фактически провалились, Манукян возразил: «На секунду поставите себя на место Никола Пашиняна. Вывести несколько тысяч полицейских, чтобы пройти 200 метров по городу․․․ и каждый раз ему бросают в лицо, что он предатель, разве сможешь спокойно ходить?.. Как человек не сможешь. После этого о чем вы говорите?... Провалилась, не провалилась. Это же не представление, премьера удалась или не удалась. Человек не может пройти 200 метров по городу».

Акция протеста длилась около трех часов, все время, пока премьер-министр оставался в 3-м корпусе здания правительства.