Оппозиция возобновила акцию протеста

Протестующие от памятника Араму Манукяну начали шествие к зданиям Службы национальной безопасности и Полиции. Оппозиция заявляет, что предъявит четкое требование обеим структурам.

Координатор движения Ишхан Сагателян в беседе с Радио Азатутюн не уточнил, какие заявления будут сделаны, лишь сказал, что они в процессе примут решение о своих дальнейших шагах и о том, какие еще акции протеста, помимо шествия, они проведут.

Напомним, что сегодня «Движение за спасение отечества» провело акцию протеста перед 3-м корпусом здания правительства. Представители оппозиционных политических сил и их сторонники планировали заблокировать здание правительства, чтобы не допустить туда премьер-министра. Между тем, здание заранее было оцеплено многочисленными силами полиции.

Полиция подвергла приводу более 50 граждан, в то время как представитель АРФД Гегам Манукян сообщил СМИ, что подвергнуты приводу более 100 человек, в том числе представители их политической команды. По словам Гегама Манукяна, была предпринята попытка подвергнуть приводу координатора движения Ишхана Сагателяна, в результате чего последний получил травму.