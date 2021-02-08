Отказавшись от намерения провести досрочные выборы, власть подталкивает общественность к антиконституционным процессам - Марукян

Отказавшись от намерения провести досрочные выборы, власть подталкивает общественность к антиконституционным процессам, убежден руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«Естественно, это не путь «Просвещенной Армении», но эта накопившаяся энергия в какой-то момент высвободится, и ответственной номер один за это является власть», - сказал Марукян.

Оппозиционный депутат напомнил о последнем случае - заявлении Ваана Бадасяна о физическом освобождении от Пашиняна, за что Бадасян был арестован. «Я не нострадамус крайних шагов, чтобы говорить, кто и что будет делать, но сейчас у нас есть дело Ваана Бадасяна, человек арестован. Почему он пошел на такое крайнее заявление?» - сказал Марукян.

Правящая фракция «Мой шаг» заявила, что по итогам вчерашней встречи с премьер-министром Николом Пашиняном было отмечено, что предложение премьер-министра о проведении досрочных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции и что среди широких слоев общества нет запроса на проведение досрочных выборов. Правящая сила продолжит поддерживать премьер-министра.

Пашинян заявил о намерении провести досрочные выборы в конце декабря, отметив, что судьбу будущего политического руководства страны должен решить народ путем свободного волеизъявления.

«Сейчас власть поняла, что, как говорил дедушка, выборы - это неразрезанный арбуз, не знаешь, что будет. Оставят реальную власть и пойдут на выборы? Вот они и решили не проводить выборы», - сказал Марукян.

По вопросу внеочередных выборов Пашинян даже встречался с парламентской оппозицией, но и «Просвещенная Армения», и «Процветающая Армения» отвергли его повестку, заявив, что если проводить досрочные выборы, то без Пашиняна на посту премьера. «Движение за спасение Родины», вышедшее на улицы с требованием отставки Пашиняна, также отклонило выборы под руководством Пашиняна, но в последние дни силы, примкнувшие к движению, стали заявлять, что примут участие во внеочередных выборах, даже если их организует Пашинян. В частности, о намерении участвовать в досрочных выборах заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

По словам оппозиционного депутата, Пашинян передумал, потому что убедился, что у него нет шансов быть переизбранным. «Я могу привести пример Грузии, когда Саакашвили ушел в отставку и был переизбран с новым мандатом. Эта власть увидела, что у нее нет такой возможности», - сказал Эдмон Марукян.

Повестка дня внеочередных выборов с самого начала была ложной, утверждает член фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

«Каким образом Пашинян и его команда определили, что широкая общественность после катастрофы войны согласна с ними и не требует внеочередных выборов? Значительная часть общественности, сознательная, мыслящая, патриотичная, озабоченная будущим и настоящим страны, а это большинство, требует скорейшей отставки Никола Пашиняна. Никол Пашинян не может быть единственным деятелем в мировой истории, который продолжит занимать свой пост после сдачи земель и сдачи родины. Это противоречит всем политологическим, историческим и моральным правилам», - заявила Зограбян.

Страницу внеочередных выборов они на данном этапе закрывают, поскольку оппозиция не согласилась с предложением власти, прокомментировала решение правящей силы глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

На вопрос, как они определили, что общественность не требует досрочных выборов, Макунц ответила: «Смотрите, вы, как СМИ, также освещаете это требование, оппозиция представляет это требование, это требование также определяется в общении с гражданами. Если оппозиция не видит общественного требования, чтобы прийти сейчас и обсудить проведение внеочередных выборов, это означает, что, по крайней мере, они не получают этого сигнала».