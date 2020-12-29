Парламентская оппозиция отклонила предложение Пашиняна

Никол Пашинян по своей инициативе сегодня в парламенте встретился с лидерами фракций «Процветающая Армения» (ППА) и «Просвещенная Армения». После встречи лидер ППА Гагик Царукян подтвердил, что в повестке дня ППА стоит только вопрос отставки Пашиняна и что досрочные выборы должны быть проведены при условии, что Пашиняна не будет на должности премьер-министра.

«Встреча не могла длиться долго, потому что моя позиция, то, что я говорил публично, я то же самое сказал премьер-министру, что сегодня для того, чтобы вывести страну из этой ситуации, нужна его отставка, это единственный выход. Вопрос парламентских выборов, я сказал, что в этом случае Вы не должны быть временным исполняющим обязанности, когда это для него будет приемлемо, тогда об остальном проведем переговоры», - сказал Царукян.

ППА присоединилась к «Движению за спасение отечества», кандидатом в премьер-министры которого является Вазген Манукян. Вчера Вазген Манукян заявил, что они против проведения внеочередных выборов при Пашиняне на посту премьер-министра. Движение предлагает, чтобы Пашинян ушел в отставку, парламент избрал временного премьер-министра, а выборы состоялись только через год. Царукян утверждает, что повестка дня не изменилась.

«Свою точку зрения, то, что я видел, что я чувствую, я высказал», - сказал лидер ППА.

Требование оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» после встречи с премьер-министром также не изменилось. Глава фракции Эдмон Марукян заявил, что они продолжают требовать отставки Пашиняна.

«Мы говорили, что выступаем против того, чтобы он оставался на своем посту и мы шли на парламентские выборы, и сейчас мы подтвердили нашу позицию. То есть, я представил наш подход, премьер-министр представил свой подход», - сказал Марукян после встречи.



Фракция «Просвещенная Армения» также выступает против проведения выборов в период премьерства Пашиняна. Они предлагают Пашиняну уйти, чтобы Национальное собрание избрало нового премьер-министра, и только спустя какое-то время были назначены внеочередные выборы. Кандидатом в премьер-министры «Просвещенной Армении» является глава фракции Эдмон Марукян.

И Пашинян, и силы, требующие его отставки, настаивали на своей повестке дня, в итоге премьер-министр и парламентские фракции не пришли к согласию.

«Без нас, без «Просвещенной Армении» и без «Процветающей Армении», этот парламент не может быть распущен. Это означает, что в момент отставки премьер-министра я могу баллотироваться в качестве кандидата в премьер-министры, быть избранным, и парламент не будет распущен. Поэтому этого согласия нет, и парламент не будет распущен. Парламент не может быть распущен, пока мы и «Процветающая Армения» выступаем против этого», - отметил Эдмон Марукян, добавив, что кризис продолжается.



Премьер-министр Пашинян сегодня отказался отвечать на вопросы журналистов.

Согласно Конституции, механизм назначения досрочных выборов следующий: правительство уходит в отставку, Национальное собрание дважды не избирает нового премьер-министра, после чего парламент распускается силой права.

Никол Пашинян предлагает другой вариант: изменить Конституцию, дать возможность Национальному собранию самораспуститься, назначить досрочные выборы без отставки премьер-министра. Если это будет реализовано, то во время выборов Пашинян продолжит занимать пост премьер-министра до избрания нового премьер-министра. А по действующей Конституции он продолжит пребывать на посту премьера в качестве временно исполняющего обязанности. Силы, требующие его отставки, выступают против обоих вариантов и считают выборы возможными только после ухода Пашиняна с этой должности.