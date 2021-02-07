Фракция «Мой шаг» встретилась с Пашиняном. Было констатировано отсутствие запроса в обществе на проведение досрочных выборов

Из фракции сообщили, что по итогам заседания было отмечено, что предложение премьер-министра о проведении досрочных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции, и что среди широких слоев общества нет запроса на проведение досрочных выборов.

«Фракция «Мой шаг» продолжает поддерживать премьер-министра и правительство в деле реализации дорожной карты, представленной 18 ноября», - говорится в заявлении.

Напомним, что в конце прошлого года премьер-министр Никол Пашинян пригласил заинтересованные парламентские и внепарламентские силы к консультациям о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Оппозиционное «Движение за спасение Родины», требующее отставки Пашиняна, заявило, что согласно их повестке, Пашинян должен уйти в отставку, а Национальное собрание должно избрать бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна временным премьер-министром, в то время как досрочные выборы должны быть проведены через год. Силы, участвующие в движении и поддерживающие его, отклонили повестку внеочередных выборов, которые должна будет организовать нынешняя власть.