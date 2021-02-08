Сагателян: «Человек, цепляющийся за кресло премьера, понял, что у него нет шансов воспроизвестись через выборы»

«Человек, цепляющийся за кресло премьер-министра, осознал, что у него нет шансов воспроизвестись через выборы», - на своей странице в Facebook написал координатор «Движения за спасение Родины», член Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, касаясь вчерашнего заявления правящей фракции «Мой шаг».

Сагателян подчеркнул, что этот же человек понял, что если он пойдет по этому пути, у него будут серьезные проблемы с собственной командой, «так как большинство «рюкзаков», волею судьбы попавших в парламент, почувствовали опасность безвозвратно потерять мандат».

Вчера фракция «Мой шаг» заявила о проведении встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, по итогам которой было отмечено, что предложение премьер-министра о проведении досрочных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции и что среди широких слоев общества нет запроса на проведение досрочных выборов.

По убеждению члена Верховного органа АРФД, власти пытаются «по-хамски удержать власть».

«Они думают, что Движение исчерпало себя, если еще немного отвлечь общество ложными повестками дня, то сделанное ими переварится, пройдет и уйдет. Поэтому они по-хамски решили сохранить свою власть, пытаясь укрепить ее различными методами. Но именно здесь они ужасно ошибаются, потому что популисты-предатели могут один раз обмануть свой народ, во второй раз - не получится. Теперь те граждане, которые думали избавиться от этого правительства-зла посредством выборов, выйдут на улицы. Только тогда «гордые духовитые» ощутят на своей шкуре общественный спрос», - написал Сагателян, отметив, что предстоящий митинг состоится 20 февраля в 15:00 на площади Свободы.

Напомним, что еще в конце года премьер-министр Пашинян пригласил заинтересованные парламентские и внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

«Движение за спасение Родины», требующее отставки Пашиняна, в ответ заявило, что, согласно их повестке дня, сначала Пашинян должен уйти в отставку, Национальное собрание должно избрать Вазгена Манукяна временным премьер-министром, а досрочные выборы должны быть проведены через год.

Сагателян в качестве постскриптума сегодня отметил: «Кстати, ни одна из оппозиционных партий, в том числе и парламентские силы, не только не выступила против внеочередных выборов, но, напротив, предъявила свое требование и необходимость в их проведении, одновременно указав очень четкую дорожную карту для их достижения (отставка, формирование переходного правительства, проведение внеочередных выборов)».