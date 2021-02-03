Уже сформированы экспертные подгруппы при правительствах России, Армении и Азербайджана, о создании которых на днях в Москве договорились вице-премьеры трех стран. Об этом Радио Азатутюн сегодня сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Фактически, будут действовать две экспертные подгруппы.

«В группу по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам с армянской стороны войдут эксперты министерств территориального управления, экономики, обороны, иностранных дел и Службы национальной безопасности. В группу безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля войдут эксперты Комитета государственных доходов, Министерства экономики, Инспекционного органа по продовольственной безопасности, Службы национальной безопасности и МИД», - говорится в сообщении.

Другую информацию в офисе вице-премьера не сообщили.

По итогам встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, 30 января в Москве было принято решение о создании экспертных подгрупп по вопросам железнодорожных и автомобильных перевозок. Первые заседания этих подгрупп планируется провести до 5 февраля.

По словам экономиста Карена Саргсяна, особенно восстановление железнодорожного сообщения с важными торгово-экономическими партнерами Армении - Россией и Ираном, безусловно, окажет положительное влияние на армянскую экономику, которая в прошлом году пережила спад почти на 8%. Но нужно иметь в виду, что могут возникнуть и вызовы.

«Если у нас не будет разработанной для нашей экономики четкой стратегии экономической безопасности, то очень возможно, что Армения будет наводнена дешевыми товарами соседних стран, и внутреннее производство однозначно пострадает. То есть, здесь должна идти речь также о последовательной политике повышения конкурентоспособности армянских товаров, чтобы наша продукция была конкурентоспособной как с точки зрения экспорта, так и на внутреннем рынке, то есть, чтобы она могла в правильных конкурентных условиях конкурировать с товарами соседних государств», - сказал он.

По последним данным Статистического комитета, в январе-ноябре 2020 года первыми пятью торговыми партнерами Армении были Россия, Китай, Швейцария, Иран и Германия. Торговля Еревана с Москвой составила в указанный период 30,6% от общего объема внешней торговли Армении или 1 млрд 942 млн долларов, а доля Ирана составила 5,7% или более 360 млн долларов.

Также, по данным Статкомитета, в январе-ноябре 2020 года объем экспортных, импортных грузоперевозок и грузоперевозок внутриреспубликанского значения в Армении составил 13 млн 523 тыс. тонн, из них 8 млн 921 тыс. тонн - автомобильным транспортом, 2 млн 955 тыс. тонн - железнодорожным транспортом, 1 млн 632 тыс. тонн - трубопроводами, 68,4 тыс. тонн. - воздушным транспортом. Большая часть грузоперевозок - 65,9%, была осуществлена автомобильным транспортом, 21,8% - железнодорожным транспортом.

Представители правительства Армении надеются, что разблокирование дорог между Арменией и Азербайджаном положительно отразится на экономике. В частности, подобное мнение вчера на пресс-конференции публично высказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян. Однако он воздержался от представления цифровых данных. «Все ожидают, что экономический эффект будет положительным, но на данный момент мы не можем сказать, что мы конкретно проанализировали влияние снижения транспортных расходов на ВВП и экспорт. Я не могу назвать цифры в этой связи, потому что у нас нет анализа», - сказал он.