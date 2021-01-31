Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана приняли решение о создании экспертных подгрупп

Согласно сообщению, участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля.

Формирование подгрупп планируется завершить к 2 февраля, а их первые заседания планируется провести до 5 февраля.

Также было решено провести очередное заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.