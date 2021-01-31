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Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана приняли решение о создании экспертных подгрупп

В Москве состоялась встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, сообщает официальный сайт правительства Армении.

Согласно сообщению, участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля.

Формирование подгрупп планируется завершить к 2 февраля, а их первые заседания планируется провести до 5 февраля.

Также было решено провести очередное заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.

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