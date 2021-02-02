Разблокирование дорог между Арменией и Азербайджаном положительно повлияет на экономику - убежден глава ЦБ

Однако Галстян воздержался от представления цифровых данных. «Все ожидают, что экономический эффект будет положительным, но на данный момент мы не можем сказать, что мы конкретно проанализировали влияние снижения транспортных расходов на ВВП и экспорт. Я не могу назвать цифры в этой связи, потому что у нас нет анализа», - сказал он.

По итогам встречи вице-премьеров России, Армении и Азербайджана 30 января в Москве, как известно, было принято решение о создании экспертных подгрупп по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта. Первые заседания этих подгрупп планируется провести до 5 февраля.

В 2021 году экономика вырастет примерно на 2%

На прошлой неделе также стало известно, что в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, показатель экономической активности в Армении снизился на 7,5%. По данным Статистического комитета, наибольший спад был зафиксирован в сфере импорта, где сокращение составило 17,7%, и в сфере услуг (без учета торговли) - 14,7%.

Мартин Галстян сегодня отметил, что, по оценке Центробанка, в прошлом году экономика Армении пережила спад на 7,8%, а в этом году ожидаемый рост составит около 2% вместо предусмотренных правительством 3,2%.

«Раньше мы прогнозировали спад экономики на 7,2% в 2020 году, на данный момент мы ожидаем 7,8%. На 2021 год я обещаю представить вам цифры наших прогнозов на следующей встрече, предварительные цифры, которые у нас есть, находятся в пределах 2%», - сказал он.

Армения выпустила евробонды на 750 млн долларов

Председатель ЦБ подтвердил циркулирующую информацию о том, что Армения выпустила облигации на 750 млн долларов - евробонды.

По состоянию на конец декабря 2020 года, госдолг Армении составлял 7 млрд 968,5 млн долларов, то есть, за прошедший год этот долг увеличился на 647,2 млн долларов.

«Спрос был очень высоким, такого спроса на облигации Армении еще никогда не было. Это обусловлено рядом факторов, на данный момент у мировых финансовых институтов и инвесторов накоплена довольно большая сумма денег, и они ищут, куда их можно вложить, и осуществляются инвестиции объемом не менее 500 млн, а более 500 млн, чтобы наши облигации также вошли в определенные индексы, которые представляют интерес с точки зрения этих инвесторов. Это облигации сроком на 10 лет в долларах США и с доходностью 3,875%», - сказал Галстян.

На вопрос Радио Азатутюн, какая доходность была у предыдущего выпуска облигаций, Галстян ответил: «Если не ошибаюсь, определенно выше 4, но я не могу точно назвать процент».

Галстян собрал журналистов, чтобы сообщить, что сегодня совет Центробанка принял решение о повышении ставки рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 5,5%. Причина - инфляция. По данным регулятора, в декабре 2020 года была зафиксирована инфляция на уровне 3,4%, в основном она была обусловлена ростом цен на импортируемые продовольственные товары, при этом 12-месячная инфляция значительно увеличилась, достигнув к концу года 3,7%.