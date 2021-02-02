ЦБ Армении поднял ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта

В ЦБ также отмечают, что ставка по предоставленным банком ломбардным репо установлена на уровне 7%, а по средствам, привлеченным ЦБ у банков – на уровне 4%.

За последние месяцы курс армянского драма снизился с 490 до 520 за доллар США. В середине декабря Центральный банк Армении повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт. ЦБ также проводит другие операции, чтобы защитить финансовый рынок от шоков.