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Экономика

ЦБ Армении поднял ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта

На заседании 2 февраля правление Центрального банка (ЦБ) Армении приняло решение повысить ставку рефинансирования до 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В ЦБ также отмечают, что ставка по предоставленным банком ломбардным репо установлена на уровне 7%, а по средствам, привлеченным ЦБ у банков – на уровне 4%.

За последние месяцы курс армянского драма снизился с 490 до 520 за доллар США. В середине декабря Центральный банк Армении повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт. ЦБ также проводит другие операции, чтобы защитить финансовый рынок от шоков.

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