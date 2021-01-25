Намерение назначить Макунц послом в США вызвало резкую критику со стороны парламентской оппозиции

Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявляет, что с назначением Макунц международный авторитет Армении будет просто обнулен.

Депутат описывает эту ситуацию словом «катастрофа»․ «Я думаю, что он просто пытается вывести из страны своих людей, во всяком случае, ключевых из них, кто обязательно будет привлечен к уголовной ответственностью. А глава фракции - одна из ключевых должностей, он просто ее выводит из страны. Это мое личное наблюдение. Потому что нельзя [назначать] всего лишь женщину, которая хорошо знает английский․․․ Значит, давайте в таком случае объявим конкурс и назначим того, кто лучше всего знает английский, послом в Америке», - сказала Зограбян.

В «Просвещенной Армении» также считают проблематичной новость о назначении Макунц послом США. По мнению депутата фракции Геворка Горгисяна, это назначение не будет исходить из интересов Армении.

Депутат убежден, что нынешняя власть продолжает плохие традиции прошлого․ «Это проблематично. Потому что наш дипломатический блок продолжит не работать. Мы знаем, как назначали спортсменов послами, и отношений не было, вместо того чтобы отправить зятьев на пенсию, направляли их послами. Это продолжение тех же старых, плохих традиций. Когда человек не является дипломатом, я не знаю, что он там будет делать, по какой программе едет, но я не уверен, что это будет не на пользу Республике Армения. Я уверен, что это делается, исходя не из интересов Республики Армения, а из принципа пристроить близкого человека на какое-то место», - сказал Горгисян.

Тот факт, что на повестке дня властей подобный вопрос стоит, вчера в ходе воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ «С Грайром Тамразяном» подтвердила сама Лилит Макунц, добавив, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Макунц, которая сразу после революции была назначена министром культуры, не видит проблемы в том, что у нее нет опыта в дипломатической сфере․ «Послы назначаются как дипломатическим, так и политическим путем. Ограничений на политические назначения нет. Что касается моего опыта, то я думаю, что он был публичным в рамках парламентской дипломатии. Опыт, конечно же, крайне важен, но в некоторых случаях он не играет приоритетной роли», - сказала она.

Вице-спикер НС, депутат правящей партии Ален Симонян положительно оценивает кандидатуру Лилит Макунц, учитывая ее рабочие возможности и знания. Симонян убежден, что Лилит Макунц с честью будет выполнять свою работу на должности посла Армении в США.

Что же касается критики оппозиции, то Симонян считает ее необоснованной. «Сегодня мы живем в такой период, что даже если человек будет ходить по воде, найдутся люди, которые скажут: «смотрите-смотрите, он не умеет плавать». То есть, кого бы мы ни выдвинули, критика все равно была бы. И я советую этим критикам заняться своими личными делами, потому что у большинства из них дела довольно запутанные и по части решений и кадров довольно неудачные, начиная от их единых кандидатов и заканчивая деятельностью в целом», - сказал Ален Симонян.

Правительство пока молчит о том, по какой причине в повестке дня оказался вопрос о смене посла США? Связано ли это с формированием новой администрации США или есть другие причины для этого?

По мнению политолога Александра Искандаряна, этот вопрос больше обусловлен внутриполитическими событиями, чем процессами, происходящими в США. «После поражения в войне у нас многие чиновники сменяются. И для этого, я бы сказал, есть два фактора: хаотичность политических назначений, то есть нет институциональности, они назначаются, исходя из представлений отдельных людей во власти. Во-вторых, исходя из сложившейся ситуации, в качестве выхода из кризиса рассматривается смена людей, смена имиджа», - сказал он.

В настоящее время послом Армении в США является Варужан Нерсисян. Он был назначен на эту должность после революции.

Изменит ли США свою политику в отношении Армении с формированием новой администрации в США? Александр Искандарян не возлагает на это больших надежд.

Примечательно, что после инаугурации 46-го президента США к армяно-американским отношениям обратилась посол США в Армении Линн Трейси, в частности, коснувшись также вопроса статуса Нагорного Карабаха. Посол считает политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важным для укрепления мира и стабильности в регионе.