Лилит Макунц подтвердила обсуждения ее возможного назначения послом Армении в США

В рамках воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ «С Грайром Тамразяном» Макунц сообщила, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.

«Когда окончательно будет внесена ясность, то об этом будет также публично сообщено», - заявила Лилит Макунц.

Одновременно Макунц не подтвердила информацию о том, что уже получен агреман на ее назначение послом в США. «Никакого подтверждения пока нет», - отметила она.

На вопрос о том, как она отнесется к вероятной критике по поводу того, что у нее нет достаточного опыта дипломатической работы для подобного назначения, Макунц ответила так: «Как и во всем мире, в Республике Армения послы назначаются как дипломатическим, так и политическим путем. Ограничений на политические назначения нет. Что касается моего опыта, то я думаю, что он был публичным в рамках парламентской дипломатии. Опыт, конечно же, крайне важен, но в некоторых случаях он не играет приоритетной роли».