Политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важно для укрепления мира в регионе - посол США

«Мы осуждаем зверства, совершенные во время конфликта. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Несмотря на прекращение боевых действий, необходимо политическое решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха для укрепления мира и стабильности в регионе», - говорится в заявлении посла.

Она подчеркивает, что, начиная эту новую страницу в истории, Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность работе с народом, с правительством, с гражданским обществом и с частными лицами армянского народа для поддержки стремлений армянского народа к укреплению демократических институтов и построению более процветающей Армении посредством реальных реформ.

«Мы понимаем, что в первую очередь нам необходимо провести неотложную работу, которая позволит нам продвинуться вперед после разрушительного нагорно-карабахского конфликта. Правительство Соединенных Штатов отреагировало на удовлетворение основных потребностей Армении, предоставив одежду, продукты питания, безопасные убежища для детей и убежища для перемещенных лиц.

Когда я думаю об этом годе, я полностью осознаю множество проблем, с которыми мы сталкиваемся, но я знаю, что вместе мы сможем их преодолеть. В ближайшие годы мы продолжим поддерживать восстановление Армении. Как сказал президент Байден в своем выступлении “Мы никогда не проигрывали, когда действовали вместе”. Акцент на этом единстве не знает пределов. Вместе с нашими армянскими друзьями и партнерами мы преодолеем стоящие перед нами вызовы, защитим наши общие ценности и будем продвигать демократию и верховенство закона, прокладывая путь к более светлому будущему для всех нас», - заявила Линн Трейси.