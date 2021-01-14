Глава МИД Армении утверждает, что статус Карабаха был и остается важнейшим принципом урегулирования конфликта

«Я однозначно согласен с господином Поповым в том, что статус Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] был важнейшим принципом урегулирования конфликта, и добавлю - был и остается важнейшим принципом», - сказал Ара Айвазян.

Между тем, премьер-министр Никол Пашинян в своей статье об истоках 44-дневной войны в Карабахе, на которую вчера ответил российский сопредседатель на официальном сайте МИД РФ, утверждал, что российские предложения предусматривали возвращение 7 районов Азербайджану по формуле 5+2, возвращение беженцев и размещение российских миротворцев и что пакет предложений никак не затрагивал вопрос статуса Нагорного Карабаха, он обходил этот вопрос.

На вопрос, не противоречит ли утверждение российского сопредседателя заявлению премьер-министра, Ара Айвазян не дал прямого ответа: «Я не комментирую слова премьер-министра и другие комментарии, которые очень часто выдернуты из контекста».

Ответ российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна политический комментатор Акоп Бадалян считает провокацией вопроса о статусе Карабаха в хорошем смысле этого слова.

«Россия, отреагировав, фактически в настоящее время заявила, что вопрос статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] для России является вопросом повестки дня, и если сейчас в плане этого вопроса утверждений нет, это еще не означает, что для России этот вопрос не находится в повестке дня», - отметил Бадалян.

Акоп Бадалян говорит, что существенны не фиксации де-юре, а то, в какой последовательности была логика урегулирования в процессе урегулирования. «Еще с 2016 года было официально очевидно, что статус не увязан с требованием передачи территорий. Это признал также Серж Саргсян в своих знаменитых интервью Bloomberg и Киселеву, говоря о Казанском плане».

Бадалян считает неслучайным, что ответ, опубликованный на официальном сайте МИД России, последовал за трехсторонней встречей лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве.

«Очевидно, что в ходе этой встречи были сложные дискуссии, очевидно, что Азербайджан и Турция попытаются минимизировать политико-правовое влияние России в Арцахе со стратегией его нейтрализации вообще в перспективе. И здесь также звучит ответ России о том, что вопрос статуса находится в колоде карт России и для Москвы он не снят с повестки дня», - сказал политический комментатор.

Сегодня журналисты также задали главе МИД Армении вопрос, касающийся возвращения пленных. Ара Айвазян повторил, что вопрос пленных для армянской стороны в данный момент является приоритетным и что МИД делает все, чтобы этот вопрос был в центре всеобщего внимания.

«Есть понимание, что в регионе должны быть установлены мир и развитие. Но для того, чтобы это произошло, необходимо создать атмосферу доверия. Если Азербайджан не может выполнить взятые на себя обязательства в гуманитарном вопросе, трудно ожидать, что все другие вопросы могут быть решены», - сказал Айвазян.

Министр сказал, что вопрос пленных не решается за один день, в то же время выразил надежду, что он будет решен.