Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали новое заявление

В Кремле сегодня в 14:00 по московскому времени начались инициированные российской стороной трехсторонние переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина.

Речь в подписанном заявлении идет о транспортных коридорах, заявили Владимир Путин и Ильхам Алиев.

На пресс-конференции Ильхам Алиев, сославшись на Путина, подчеркнул, что карабахская проблема отныне является историей. А Никол Пашинян подчеркнул, что проблема, конечно, не урегулирована, один из неурегулированных вопросов - это вопрос статуса Карабаха, и Армения готова продолжить переговоры по этому вопросу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Армении также подчеркнул, что, к сожалению, не удалось урегулировать также вопрос пленных. Однако, вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что подписанное сегодня соглашение является крайне важным.

На данный момент можно сказать, что второе трехстороннее заявление касается Нахичеванского коридора, подробности, однако, неизвестны.

Трехсторонняя встреча лидеров трех стран в Кремле продлилась около четырех часов. Это первая встреча Пашиняна и Алиева после 44-дневной войны в Карабахе.

В начале переговоров президент России Владимир Путин с удовлетворением подчеркнул, что заявление о прекращении огня, подписанное 10 ноября, соблюдается, а его пункты последовательно реализуются. По словам Путина, с помощью Москвы после войны в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек, при посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших.

Накануне этих переговоров армянская сторона заявила, что основной темой сегодняшних переговоров является именно вопрос пленных. Об армянских пленных в Азербайджане нет точной информации. Два дня назад МИД Азербайджана, в частности, сообщил, что там находятся 62 армянских военнослужащих, которых Баку считает не военнопленными, а террористами, так как они были взяты в плен после прекращения огня.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении вчера заявила, что сегодняшние переговоры носят экономический характер. А президент России в начале встречи обозначил круг вопросов, направленных на урегулирование проблемы.

«Я имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займётся специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», - заявил президент России.

Будет сотрудничать эта рабочая группа с сопредседателями Минской группы или нет, неизвестно.

Вчера Путин обсудил сегодняшние трехсторонние переговоры с президентом Франции - страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Эмманюэлем Макроном. Последний в ходе телефонной беседы с Путиным отметил важность международного сотрудничества в деле политического урегулирования карабахской проблемы, отметил Елисейский дворец.

Сегодня в Кремле также запланированы отдельные двусторонние встречи Путин- Пашинян и Путин-Алиев.

Российские источники отмечают, что это крайне важная встреча для Кремля, настолько важная, что Путин согласился нарушить режим самоизоляции, обусловленный коронавирусом.

В сообщении Кремля отмечается, что на повестке дня трехсторонних переговоров - ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян более подробно представила повестку дня сегодняшних переговоров, подчеркнув: «Азербайджанская сторона и некоторые армянские круги постоянно муссируют тему так называемого «Мегринского коридора», однако, как неоднократно отмечалось, в трехстороннем заявлении от 9 ноября не содержится никаких положений о создании коридора ни через Мегри, ни через территорию Армении».

Между тем, азербайджанская и российская стороны используют выражение «Нахичеванский коридор», причем Баку, говоря о «Нахичеванском коридоре», имеет в виду строительство не только автомагистрали, но и железной дороги, соединяющей Нахичеван с остальной частью Азербайджана. Более того, 7 января Ильхам Алиев заявил, что строительство Нахичеванского коридора начнется в ближайшие дни и займет около двух лет.

Отметим, что в документе, подписанном в ночь на 10 ноября, нет ни слова о Нахичеванском коридоре. Там говорится лишь о необходимости транспортного сообщения, однако сразу после окончания войны в Баку заговорили о Нахичеванском коридоре, увязывая его с Лачинским коридором.

Российские источники пишут, что азербайджанская сторона хочет не только создать такой коридор, но и контролировать его вместе с российскими пограничниками.

Разночтения между сторонами существуют также в вопросе вооруженных сил. В заявлении не упоминается, что армянская сторона должна вывести свои войска из остальной части Карабаха, оставшейся под контролем армянской стороны, между тем, Баку периодически поднимает этот вопрос, а Москва предпочитает обходить его стороной. В любом случае российская сторона со всей серьезностью подготовилась к сегодняшним переговорам. Вчера, в воскресенье, президент России провел дистанционное совещание, посвященное вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.