Россия заявляет, что вопрос статуса Карабаха для нее не снят с повестки дня – политический комментатор

Ответ российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна политический комментатор Акоп Бадалян считает провокацией вопроса о статусе Карабаха в хорошем смысле этого слова.

«Россия, отреагировав, фактически в настоящее время заявила, что вопрос статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] для России является вопросом повестки дня, и если сейчас в плане этого вопроса утверждений нет, это еще не означает, что для России этот вопрос не находится в повестке дня», - отметил Бадалян.

Отвечая на статью Пашиняна об истоках 44-дневной войны в Карабахе, Попов заявил, что Россия никогда не сводила урегулирование в нагорно-карабахского конфликта лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, игнорируя вопрос о его статусе.

Между тем, по словам премьер-министра Пашиняна, в ходе переговоров был ясен только один вопрос - возвращение Азербайджану семи прилегающих к Карабаху районов. Отметим, что ни премьер-министр, ни его пресс-секретарь не отреагировали на вчерашнее заявление Попова.

Акоп Бадалян говорит, что существенны не фиксации де-юре, а то, в какой последовательности была логика урегулирования в процессе урегулирования. «Еще с 2016 года было официально очевидно, что статус не увязан с требованием передачи территорий. Это признал также Серж Саргсян в своих знаменитых интервью Bloomberg и Киселеву, говоря о Казанском плане».

Бадалян считает неслучайным, что ответ, опубликованный на официальном сайте МИД России, последовал за трехсторонней встречей лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве.

«Очевидно, что в ходе этой встречи были сложные дискуссии, очевидно, что Азербайджан и Турция попытаются минимизировать политико-правовое влияние России в Арцахе со стратегией его нейтрализации вообще в перспективе. И здесь также звучит ответ России о том, что вопрос статуса находится в колоде карт России и для Москвы он не снят с повестки дня», - сказал политический комментатор.