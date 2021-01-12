Вчерашняя московская дискуссия велась «исключительно вокруг повестки дня врага» - Марукян

По оценке руководителя оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, вчерашняя дискуссия в Москве велась «исключительно вокруг повестки дня врага».

На своей странице в Facebook, касаясь заявления, подписанного по итогам трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Кремле, Марукян отметил, что у армянского народа было только одно главное ожидание от этой встречи - договоренность о скорейшем сроке возвращения военнопленных, чего, однако, не произошло.

«После публикации документа, подписанного по итогам вчерашней трехсторонней встречи в Москве, по всем возможным провластным информационным каналам с большим ликованием было представлено, что в соответствии с этим новым соглашением будет открыта железная дорога, соединяющая Армению с Ираном и Россией.

Между тем, у армянского народа было только одно главное ожидание от этой встречи - договоренность о скорейшем сроке возвращения военнопленных, чего, однако, не произошло. То есть, в очередной раз обсуждение велось исключительно вокруг повестки дня врага, соглашения были подписаны только по вопросам, поднятым врагом, а обсуждение и решение уже месяцами не решающегося для нас вопроса о возвращении военнопленных вновь осталось в подвешенном состоянии. О чем это мы ликуем?» - написал Марукян.

По итогам продлившейся вчера около четырех часов встречи Пашинян-Путин-Алиев стороны подписали новое заявление. Текст заявления, состоящего из четырех пунктов, касается реализации пункта 9 подписанного 10 ноября трехстороннего заявления, который предусматривает разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе.