Пашинян должен уйти до досрочных выборов - Вазген Манукян

Премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку, но готов обсудить различные варианты проведения досрочных выборов с силами, требующими его отставки.

Вчера в интервью Общественному телевидению он даже предложил конституционными поправками сохранить пост премьер-министра, распустить Национальное собрание и провести внеочередные выборы.



Никаких выборов при Николе Пашиняне не будет, ответил Пашиняну кандидат в премьер-министры от требующего его отставки «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян.

«Выборы в настоящий момент или через месяц, или через два месяца означают новый раскол Армении, потому что выборы означают борьбу, все партии должны начать борьбу друг с другом. Имеет ли смысл в этой ситуации вступать в этот процесс? Пока мы не придем в себя, нельзя такое делать», - сказал Вазген Манукян.

О проведении внеочередных выборов в следующем году на днях заявил Пашинян, не указав четких сроков. Согласно действующей Конституции, для объявления внеочередных выборов премьер-министр должен уйти в отставку, Национальное собрание должно дважды не избирать премьер-министра и после этого должно быть распущено. На данный момент это единственный механизм. Пашинян предлагает второй вариант: изменить Конституцию и дать Национальному собранию возможность самораспуска без отставки премьер-министра, после чего назначить досрочные выборы.

«Пока Пашинян не уйдет, выборов не будет», - заявил Вазген Манукян.

«Он должен уйти до досрочных выборов, я даже не хочу обсуждать тот вариант, при котором он остается и проводятся внеочередные выборы, никаких «если», пока он не уйдет, никаких выборов в Армении не будет либо выборы превратятся в Бог знает какие столкновения внутри Армении, будет борьба до конца, у каждой урны будет драка, прольется кровь. Он этого хочет?» - сказал Манукян.

В оппозиционной фракции «Просвещенная Армения», требующей отставки Пашиняна, также не собираются обсуждать пути досрочных выборов. Кандидатом в премьер-министры «Просвещенной Армении» является глава фракции Эдмон Марукян. Процесс, предложенный Пашиняном, нацелен на продление его власти, считает депутат от «Просвещенной Армении» Тарон Симонян.

«В этих условиях воля народа никоим образом не сможет быть реализована, в отдельных городах даже ходят вооруженные группы. Можете ли вы организовать выборы в этих условиях? Естественно, нет. Сегодня полиция не может гарантировать даже безопасность депутата или других граждан, как она должна гарантировать проведение выборов?» - подчеркнул Симонян.



Вопросы, которые будут обсуждаться с Николом Пашиняном, могут касаться только безопасности Армении, вопросы, связанные с внеочередными выборами, - это политические игры, в которых мы не будем участвовать, заявил Тарон Симонян.

«В каком бы обсуждении мы ни участвовали, он опять захочет воспроизвести свою власть. Неужели это кресло настолько дорого, что люди хотят за него цепляться? Народ избрал парламент, это парламентская система правления, могут смениться 10 премьер-министров, если хотите, раз в два месяца меняйте премьер-министра, для избрания премьер-министра не нужно каждый раз организовывать выборы. Выборы должны быть, да, но они должны пройти в нормальной атмосфере», - заявил депутат фракции «Просвещенная Армения».