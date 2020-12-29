Лилит Макунц подтвердила, что есть предварительная информация о предстоящей встрече Пашиняна и Царукяна

Глава правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц в беседе с журналистами подтвердила, что у нее есть предварительная информация о том, что такая встреча ожидается. Если встреча состоится, то в ее повестке дня будет вопрос внеочередных выборов.

«Честно говоря, точной, окончательной информацией я не располагаю. Я, как руководитель фракции «Мой шаг», получила предварительную информацию, что, возможно, такая встреча состоится. Пока я не знаю, в какое именно время пройдет встреча. Думаю, если эта встреча состоится, на ее повестке будет проведение внеочередных выборов», - сказала Макунц.

Оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» (ППА) присоединилась к «Движению за спасение отечества», которое требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна и выступает против предложения премьера о проведении досрочных выборов. Кандидатом в премьер-министры движения является Вазген Манукян. По мнению движения, Никол Пашинян должен уйти в отставку, должен быть избран временный премьер-министр, а внеочередные выборы должны состояться только через год.

Ни «Мой шаг», ни ППА пока не комментируют, почему лидер ППА, присоединившийся к движению, решил встретиться с Николом Пашиняном.

Напомним, что отставки Никола Пашиняна требует также оппозиционная фракция НС «Просвещенная Армения». Кандидатом на пост премьер-министра «Просвещенной Армении» является руководитель этой фракции Эдмон Марукян. Депутат фракции Геворк Горгисян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что у них нет решения о встрече с Пашиняном, но если премьер-министр решит посетить их фракцию, то они не будут возражать.

О встрече с политическими силами, в том числе с парламентскими силами, по повестке проведения внеочередных выборов говорил также вице-спикер НС Ален Симонян, не указав при этом конкретных сроков, когда власть планирует провести внеочередные выборы.

«Выборы нужны как можно скорее, и это нужно всем, в том числе и власти. Что касается сроков, то они зависят от самых разных технических и политических решений, потому что эти сроки должны быть согласованы также с нашими партнерами», - сказал Симонян.

На замечание журналистов о том, что на повестке дня оппозиции сейчас стоит вопрос отставки премьер-министра, вице-спикер парламента ответил: «Вполне нормально, что для оппозиции отставка нынешнего главы правительства является приоритетом, это нормально, что они видят своих лидеров в качестве руководителя».