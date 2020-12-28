Парламент принял в первом чтении законопроект об отчислениях в Фонд страхования военнослужащих пропорционально размеру зарплаты

Сегодня на внеочередном заседании Национального собрания был обсужден и принят в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Армении».

В случае его принятия полностью со следующего года ставки отчислений в Фонд страхования военнослужащих увеличатся. Правительство предлагает увеличить размер ежемесячно взимаемых отчислений с 1000 драмов до 1500-15 тыс. драмов - в зависимости от заработной платы.

Документ представил парламентариям министр юстиции Рустам Бадасян, обосновав необходимость его принятия тем, что после войны средств фонда недостаточно для своевременной выплаты компенсаций бенефициарам фонда, число которых значительно увеличилось.

«Теперь определенному размеру дохода будет соответствовать определенная фиксированная сумма», - заявил Бадасян.

Согласно законопроекту, при доходе до 100 тыс. драмов отчисления составят 1500 драмов, от 101 тыс. до 200 тыс. - 3000 драмов, от 201 тыс. до 500 тыс. – 5500 драмов, от 501 тыс. до 1 млн - 8500 драмов, свыше 1 млн - 15 тысяч драмов. Индивидуальные предприниматели и нотариусы будут уплачивать гербовый сбор по другой ставке - от 18 тыс. драмов до 180 тыс. драмов.



Представленная шкала вызвала обеспокоенность у депутатов, в том числе и у представителей правящей фракции «Мой шаг». На людей ложится несоразмерная социальная нагрузка, депутаты считают необходимым изменить пороговые значения между первым и вторым чтением.



В частности, депутат правящей фракции Геворк Папоян представил диспропорцию в цифрах: тот, кто получает зарплату в размере 201 тыс. драмов, будет платить 2,7% от своей зарплаты, а тот, кто получает 1 млн драмов, - 0,85%.

«Немного увеличим нагрузку на тех, чей доход составляет от 700 тыс. до 1,5 млн драмов, а вместо этого, например, снизим нагрузку на тех, кто получает от 200 тыс. до 300 тыс. драмов и едва держит на эту зарплату семьи. Потому что нам нужно 23 млрд драмов, мы должны собрать эти деньги, все мы должны дать эти деньги, но мы должны сделать так, чтобы это было более справедливо», - отметил Папоян.



Другой депутат правящей фракции, Артак Манукян, в своем выступлении предложил сделать еще одну градацию в шкале – для тех, кто получает 2 млн драмов и выше, установив ежемесячную выплату в размере 25 тыс. драмов.

По мнению депутата, было бы гораздо логичнее установить общую ставку, например 3000 драмов, но если уж решили ввести шкалу, то должна быть соблюдена социальная справедливость.

Отметим, что ранее оппозиционные фракции парламента предлагали взимать эти отчисления именно в соответствии с размером зарплаты. Сегодня фракция «Процветающая Армения» не подключилась к обсуждению, использовав время для политических выступлений. Депутат фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян выразил мнение, что правительству следовало более профессионально обосновать установленные пороги.

Законопроект будет регулировать также вопрос компенсации семьям пропавших без вести и участникам войны. В случае пропавших без вести сокращается шестимесячный срок ожидания для получения компенсации. Будет также внедрен четкий механизм для добровольцев, контрактников и призывников.

Министр подчеркнул, что после последней войны были случаи, когда незарегистрированные добровольцы подавали заявки и получали отказ. «В отмеченных случаях человек может обратиться в установленный решением правительства уполномоченный орган, получить справку, выданную Минобороны, на основании которой он уже может обратиться в фонд за компенсацией», - сказал Бадасян.

Фонд страхования военнослужащих уже начал выплату компенсаций гражданам, вследствие войны ставшим бенефициарами фонда. Их окончательное число будет достигать нескольких тысяч.