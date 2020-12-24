Правительство предлагает увеличить размер отчислений в Фонд страхования военнослужащих пропорционально зарплате

«При доходе до 100 тыс. драмов отчисления составят 1500 драмов, от 100 тыс. до 200 тыс. - 3000 драмов, и так далее, вплоть до 15 тысяч драмов для граждан с ежемесячной заработной платой свыше 1 млн драмов», - сказал министр юстиции Рустам Бадасян.

Новое предложение обусловлено резким увеличением числа бенефициаров Фонда страхования военнослужащих в связи с последней войной в Нагорном Карабахе. Еще в прошлом месяце правительство предлагало вместо 1000 драмов взимать со всех работающих граждан, независимо от их заработной платы, 3000 драмов. Почему теперь правительство изменило свой подход, в ходе заседания пояснено не было.

Министр юстиции только сказал, что нынешний размер отчислений не позволяет в полном объеме осуществлять выплату компенсаций бенефициарам фонда. В новой поправке также предлагается изменить срок признания военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, пропавшими без вести с 1 года до 3 месяцев.

«Следующее изменение, которое мы вносим, заключается в том, что после вступления в силу судебного акта по действующему законодательству должно пройти 6 месяцев, прежде чем может быть предоставлена компенсация. Мы сокращаем этот 6-месячный срок, то есть, если рассматривать отношения, возникшие после 27 сентября, однозначно к моменту вступления судебного акта в законную силу эти 3 месяца уже пройдут», - сказал Бадасян.

Директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветисян ранее в эфире Азатутюн ТВ заявил, что он выступает за взимание с граждан отчислений в размере 3000 драмов. Аветикян считает, что в случае взимания суммы в соответствии с заработной платой возникнет проблема справедливости, поскольку большинство работающих граждан не полностью декларируют свои доходы.

«Есть около 60 тысяч граждан, которые декларируют то, что получают, то есть, не скрывают своих реальных доходов, то есть всего 10% от зарегистрированного работающего населения. Что мы теперь говорим? Мы говорим: вы должны быть наказаны, потому что вы честны, вы правильно показываете свой доход и вы будете платить много», - сказал директор фонда.

Предложенные правительством поправки будут обсуждены на предстоящем внеочередном заседании Национального собрания. Ранее оппозиционные парламентские фракции предлагали осуществлять взимание именно в соответствии с размером зарплаты.

Фонд страхования военнослужащих уже начал выплату компенсаций гражданам, вследствие войны ставшим бенефициарами. В фонде сообщают, что до сих пор принято решение о предоставлении компенсации 583 пострадавшим, но число бенефициаров достигает нескольких тысяч, пока их число окончательно не уточнено. Компенсация предоставляется члену семьи каждого погибшего военнослужащего, военнослужащим и добровольцам, раненным в ходе боевых действий и получившим первую или вторую группу инвалидности. Сумма компенсации составляет примерно от 60 тыс. до 170 тыс. долларов.