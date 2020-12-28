Началась внеочередная сессия Национального собрания Армении

Среди ряда вопросов Национальное собрание обсудит поправки к закону Республики Армения «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Республики Армения», поправки к Гражданскому кодексу Республики Армения, поправки к закону Республики Армения «О Комиссии по предотвращению коррупции».

В повестке дня внеочередного заседания также вопрос об освобождении депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян с должности председателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам.

Инициатива принадлежит депутатам провластной фракции «Мой шаг». В качестве объяснения в проекте фракции «Мой шаг» говорится, что «человек, выступающий с таким лексиконом, не может выполнять обязанности председателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам».

Депутаты фракции «Мой шаг», в частности, ссылаются на недавний пост Наиры Зограбян в Facebook, в котором она написала: «Я быдлу родину не отдам. Быдло в моей стране больше решать ничего не будет. А если нужно, то да, до достижения определенного образовательного ценза быдло следует лишать права принимать какие-либо решения, в первую очередь, права выбирать. И нужно силой заставить его учиться. Это уже видовая борьба, борьба народа с быдлом. Какой вид победит, такое государство у нас и будет».

Наира Зограбян не принимает обвинения, называя это политическим преследованием лично со стороны Никола Пашиняна.