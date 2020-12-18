Алиев на саммите СНГ «защитил» Пашиняна

Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие руководители Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Другими словами, он намекнул на то, что поражение потерпела не армия, созданная Пашиняном, а армия, созданная бывшими президентами.

«Та армия, которая была разгромлена [во время боев в Нагорном Карабахе - ред.], - это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян», - сказал Алиев.

По словам Алиева, те, кто пытаются «атаковать» Пашиняна, должны это понимать.

Кроме того, президент Азербайджана подчеркнул, что не Пашинян разрушил азербайджанские города Физули и Джебраил, а Кочарян и Саргсян.

Сегодня Алиев пытался убедить своих коллег по СНГ, что 27 сентября войну начала армянская сторона. Убедил или нет, неизвестно, очевидно, что в последние недели о том, что Азербайджан начал эту ужасную войну, в мире почти не говорят, не говорит и союзник Армении - Россия.

В качестве доказательства того, что армянская сторона спровоцировала и развязала войну, президент Азербайджана привел известное заявление Пашиняна «Арцах – это Армения и точка», а также заявление бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна «Новая война - новые территории». Кроме того, президент Азербайджана сегодня подчеркнул, что с 2019 года Армения даже не пыталась показать, что ведет переговоры. Он также упомянул июльские события в Тавуше, отметив, что тогда боевые действия развязала армянская сторона в том случае, когда у Азербайджана не было никаких планов по развязыванию боевых действий на территории Армении.

Примечательно, что сегодня Алиев поблагодарил президента России за его вчерашнее высказывание о том, что «Нагорный Карабах с точки зрения международного права является территорией Азербайджана», отметив, что это также очень важное заявление для армянских реваншистов.

Сегодня Алиев напомнил об еще одно заявлении Путина, сделанном президентом России после подписания трехстороннего заявления 9 ноября. Путина тогда спросили, что будет, если армянская сторона откажется от соглашения, на что он дал короткий ответ, сказав, что это будет самоубийством.

«Некоторые круги, в частности соросовцы, пытаются дестабилизировать ситуацию в Армении, чтобы сорвать выполнение соглашения. И насколько это опасно для Армении, сказал также Владимир Путин. Когда его спросили, что произойдет, если Армения откажется от соглашения, он ответил, что это будет самоубийством для Армении», - сказал президент Азербайджана.

Напомним, премьер-министр Армении не принял участия в сегодняшнем заседании из-за похорон своего отца.

Больше всего Алиев сегодня говорил о перешедших к Азербайджану оккупированных территориях, не раз подчеркнув, что они превратились в руины, что в городах Агдам, Джебраил и Физули не было ни одного целого здания. По словам Алиева, согласно Женевской конвенции, это военное преступление, за которое Азербайджан намерен потребовать компенсации от Армении. В любом случае, Алиев сегодня подчеркнул, что в настоящее время вместе с международными экспертами изучается ущерб, нанесенный армянской стороной Азербайджану.

Кстати, о требовании компенсации от Армении Алиев говорил уже на следующий день после вступления в силу соглашения, 11 ноября. Не исключено, что Азербайджан увяжет компенсацию с Сюником.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин, говоря о соглашении, сказал, что есть некоторые транспортные и инфраструктурные вопросы, касающиеся Нахичеваня и сообщения между югом и севером Армении.

Кстати, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что работы на Нахичеванскому коридору и Лачинскому коридору ведутся параллельно. По его словам, переговоры продолжаются, в ближайшие дни этот вопрос будет решен.

Напомним, что в трехстороннем заявлении о Нахичеванском коридоре нет ни слова.