Никол Пашинян не примет участие в саммите СНГ из-за смерти отца

Как сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении, похороны Вовы Пашиняна проходят во время саммита.
«Никто с армянской стороны не примет участие во встрече лидеров СНГ», - заявил официальный источник.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет участвовать в намеченном на сегодня онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца.
Как сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении, похороны Вовы Пашиняна проходят во время саммита.
«Никто с армянской стороны не примет участие во встрече лидеров СНГ», - заявил официальный источник.
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