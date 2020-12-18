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Армения

Никол Пашинян не примет участие в саммите СНГ из-за смерти отца

(архивная фотография)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет участвовать в намеченном на сегодня онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца.

Как сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении, похороны Вовы Пашиняна проходят во время саммита.

«Никто с армянской стороны не примет участие во встрече лидеров СНГ», - заявил официальный источник.

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