Стороны «останавливаются на тех позициях, где их застало подписание трехстороннего заявления» - Путин

Согласно подписанному 9 ноября трехстороннему заявлению, армянские и азербайджанские силы «останавливаются на тех позициях, где их застало подписание трехстороннего заявления». Сегодня на ежегодной большой пресс-конференции об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос российского журналиста о том, должны ли армянские вооруженные силы быть выведены из остальных армянских районов Карабаха и должны ли их заменить российские миротворцы, как считают в Азербайджане.

Владимир Путин сегодня также обратился к статусу Карабаха, в очередной раз подчеркнув, что даже Армения не признала независимость Нагорного Карабаха, и с позиций международного права Карабах является частью Азербайджана.

«Сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, и, имея в виду это обстоятельство, Нагорный Карабах с точки зрения международного права - тоже Азербайджан», - сказал Путин.

Однако, по словам президента РФ, в реальности ситуация сложнее. «Здесь у каждой стороны своя правда», - сказал Путин, напомнив, что это этнический конфликт и в начале 90-х годов после событий в Сумгаите «армяне взяли в руки оружие, чтобы защитить свою жизнь и достоинство». «С этим надо разбираться спокойно», - добавил президент России.

Российский президент периодически подчеркивает и сегодня подчеркнул, что вопрос статуса Карабаха должен быть определен в будущем. В то время как и Баку, и Анкара заявляют, что в повестке дня ни сегодня, ни в будущем нет и не будет вопроса статуса Карабаха.

Президент России в очередной раз представил позицию России в вопросе урегулирования карабахской проблемы, сформулированную еще до войны, которая известна как «план Лаврова».

«Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха, статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть, статус должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией. Для чего предполагалось создать, так называемый, Лачинский коридор, то есть это коридор связей между Арменией и Нагорным Карабахом», - сказал Путин.

Журналист ТАСС также спросила Путина о нарушениях режима прекращения огня в Гадрутском районе Карабаха, инцидентах, связанных с оставшимися на армянской стороне селами Гадрутского района. В ответ президент РФ сказал, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было единичным, и он надеется, что подобных случаев больше не будет.

Путин вновь заявил, что Россия может увеличить свой миротворческий контингент в Карабахе, но только по согласованию сторон. По словам Путина, Азербайджан должен быть согласен на увеличение числа российских миротворцев.

Владимир Путин сегодня особо не распространялся по карабахской теме, подчеркнув, что самое важное, что благодаря соглашению от 9 ноября стало возможно достичь перемирия и спасти человеческие жизни.

Обращаясь к многочисленным проблемам, которые периодически возникают, Путин отметил, что это технические вопросы и для их урегулирования необходимо сесть за стол переговоров. Он, однако, не пояснил, когда могут начаться эти переговоры, как будут решены многочисленные вопросы, связанные с инфраструктурами, дорогами и армяно-азербайджанской границей.

По словам Путина, после достижения перемирия следующим этапом, согласно соглашению, должно быть решение транспортных и инфраструктурных вопросов.

«Это касается автомобильного и железнодорожного сообщения - это касается и Нахичеваня [Нахичеванской автономной республики Азербайджана - ред.], это касается и сообщения между югом и севером Армении», - подчеркнул он.

Что имел в виду Путин, когда говорил о «сообщении между югом и севером Армении», непонятно.

Сегодня азербайджанские источники сообщают, что в Степанакерт должны вернуться азербайджанские беженцы. Однако Путину вопрос о беженцах сегодня не задали. В подписанном 9 ноября заявлении говорится о возвращении беженцев, но не указаны сроки и число беженцев. Предполагается, что все это те вопросы, которые должны быть урегулированы за столом переговоров.

Говоря о президенте Турции, Путин сказал, что Эрдоган «настоящий мужчина, который держит слово», и «если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца».