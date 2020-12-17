Данные о взятых в плен уточняются, Оник Гаспарян находится в Карабахе - вице-премьер

На сегодняшнем заседании правительства вице-премьер Тигран Авинян обратился к вопросу военных, на дняхзахваченных в плен на боевых позициях села Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха.

Он отметил, что данные о пленных уточняются, ведутся переговоры с азербайджанской стороной на уровне начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

«Начальник Генштаба Оник Гаспарян сегодня находится в Арцахе, чтобы на месте обсудить пути решения этого и других вопросов. По этому вопросу ведутся консультации с азербайджанской стороной, и в ближайшее время мы ожидаем разрешения ситуации», - сказал Авинян.

Минобороны Нагорного Карабаха вчера сообщило, что при пока неизвестных обстоятельствах пропала связь с личным составом нескольких боевых позиций Армии обороны НК, расположенных в направлении сел Гадрутского района Хин Тагер и Хцаберд. Позже Армия обороны Карабаха сообщила, что на участке Хцаберд-Хин Тагер все еще остается неизвестной судьба 73 человек.

Попавшие в плен в Хцаберде военные в основном призваны из разных общин Ширакской области. Вчера родственники пленных перекрыли дороги, требуя от властей объяснений, почему их дети были взяты в плен через месяц после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

По словам жителей села Азатан, из их села попали в плен шесть человек. Некоторые из родителей поехали в Карабах. Глава села Азатан Вардан Икиликян сказал, что постоянно поддерживает связь с родственниками пленных, которые находятся в Карабахе. Он сообщил Радио Азатутюн, что двум родителям была предоставлена возможность напрямую участвовать в переговорном процессе.

«Разрешили двоим родителям принять участие в переговорах вместе с руководством Карабаха и командованием российских миротворцев. Азербайджан представил российской стороне, что армянская сторона с оружием вошла на азербайджанскую территорию, и заявляет, что это уголовно наказуемо, должно быть возбуждено уголовное дело, должны быть привлечены к ответственности. Российская сторона потребовала трехдневнй срок, чтобы прийти к окончательному соглашению, чтобы, вступив в переговоры, суметь вернуть наших пленных и оказавшихся в окружении военных в Армению», - сказал Икиликян.

На вопрос Радио Азатутюн, от родителей ли потребовали три дня, глава Азатана ответил: «Не от родителей, с азербайджанцами была достигнута договоренность в присутствии родителей о том, что азербайджанцы в течение трех дней будут обеспечивать безопасность наших пленных, военнослужащих, чтобы через три дня их могли вернуть армянской стороне».

По словам главы общины Азатан, параллельно они пытаются поднять вопрос в международных организациях и передать информацию о пленных, чтобы можно было быстро найти решение.

«Мы пытаемся что-то делать со структурами здесь, попытаться понять, а также привлечь другие европейские структуры, Национальное собрание, Офис защитника прав человека, чтобы решить вопрос в положительном ключе», - отметил Вардан Икиликян.

Губернатор Ширакской области в данный момент встречается с представителями Красного Креста и Министерства обороны. В 7 часов вечера родственники пленных снова соберутся у здания областной администрации, чтобы узнать, какие шаги предпринимаются для вызволения их детей из плена.