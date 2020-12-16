Протесты в Ширакской области: родственники пленных требуют разъяснений

В ряде населенных пунктов дороги закрыты, можно сказать, что движение транспорта в Ширакской области парализовано.

По словам протестующих, на видеозаписях, распространяемых со вчерашнего дня в азербайджанских СМИ, они увидели своих родственников в плену. Они требуют разъяснений о том, как их родственники оказались в плену после подписания трехстороннего заявления.

Речь идет об армянских военнослужащих, на днях пропавших без вести в направлении общины Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха, среди которых были военнослужащие из разных общин Ширакской области.

«Откуда они их повезли, зачем повезли? Если это было не их, зачем они туда пошли? Кто несет ответственность?» - сказал один из протестующих.

Некоторые из участников акции протеста направились также в администрацию Ширакской области и потребовали ответов на свои вопросы у губернатора области.

«У нас есть неофициальная информация, что во время пленения перестрелок, боевых действий не было. Сейчас на самом высоком уровне заявлено, что ведутся переговоры, чтобы выяснить судьбу ребят и предпринять дальнейшие шаги. На данный момент в этом районе есть связь как с мобилизационным ресурсом, так и с добровольцами. В данный момент там ничего не изменилось, то есть наша проблема – эти 60 ребят из Ширакской области», - сообщил губернатор Ширака.

Ситуация как возле областной администрации Ширака, так и в самих общинах достаточно напряженная: полицейские пытаются убедить жителей села разблокировать межгосударственные дороги.

Дороги на участках сел Азатан, Кети, Ланджик, Ашоцк и Исаакян закрыты.