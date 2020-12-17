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Карабах

Начальник Генштаба ВС Армении находится в Карабахе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян находится в Карабахе. Об этом сегодня в начале заседания правительства сообщил вице-премьер Тигран Авинян.

Авинян, который вел сегодняшнее заседание камбина, отметил, что Оник Гаспарян находится в Карабахе для обсуждения вопросов, связанных с произошедшим в Хцаберде, и других вопросов.

По словам вице-премьера, по этому поводу с азербайджанской стороной ведутся переговоры. «Мы ожидаем решения в ближайшее время», - заявил Авинян.

Из Минобороны Карабаха вчера сообщили, что минувшей ночью при пока невыясненных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых позиций Армии обороны Карабаха, расположенных в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Позже сообщалось, что судьба 73 человек на участке Хцаберд-Хин Тагер до сих пор остается неизвестной.

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