МИД Армении осудил «грубое нарушение обязательств» Азербайджаном

«11 декабря около 20:40, воспользовавшись тем фактом, что в этой части Республики Арцах [Карабах] миротворческие силы не размещены, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района, в результате чего шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Азербайджанские силы продолжили провокационные действия и сегодня в направлении населенных пунктов Мец Шен и Хин Шен Гадрутского района», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Армении.

«Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и размещении российских миротворцев, подчеркиваем, что указанные действия имеют целью обесценить присутствие миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта.

Азербайджанская сторона, оставаясь верной своему традиционному стилю действий, спровоцировала эту провокацию в дни визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион. Фактически, этот вызов против усилий стран-сопредседателей, является продолжением воинственных и неприемлемых заявлений руководителей Турции и Азербайджана в адрес армянского народа во время состоявшегося на днях в Баку парада. Подобный стиль действий еще раз демонстрирует турецко-азербайджанскую экспансионистскую политику, которая продолжает подрывать региональную безопасность и стабильность и чревата распространением на соседние регионы

В свете данных действий официального Баку, ликвидация последствий последней азербайджанской агрессии, в том числе деоккупация территорий Арцаха и возвращение армян Арцаха в места своего проживания, становятся еще более обязательными.

Учитывая безнаказанность Азербайджана за нарушение своих международных обязательств с применением силы и его последствия, призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ безоговорочно, четко и адресно отреагировать на эти действия азербайджанской стороны, направленные на нарушение прекращения огня, этнические чистки и захват армянских населенных пунктов», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Ранее в связи с обострением в Нагорном Карабахе с заявлением выступило также Министерство обороны Армении.