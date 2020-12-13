Азербайджанской стороне удалось войти в карабахское село Хин Тагер, ведутся переговоры – Минобороны Армении

Вчера Вооруженные силы Азербайджана, собрав дополнительный личный состав, военную технику, в том числе тяжелую артиллерию, начали атаку на села Хин Тагер (Старый Таглар) и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, нарушив требования подписанного 9 ноября трехстороннего заявления, говорится в сообщении Минобороны Армении.

В оборонном ведомстве Армении отмечают, что в результате нескольких часов боев азербайджанской стороне удалось войти в село Хин Тагер (Старый Таглар), а также подойти к селу Хцаберд. По данным Минобороны, в результате возобновления боевых действий, последовавшего за азербайджанской провокацией, с армянской стороны было ранено шесть человек, с азербайджанской стороны есть убитые и раненые.

«Как вчера поздно вечером, так и на данный момент в Гадрутском районе ведутся переговоры между армянскими, российскими и азербайджанскими военными с целью урегулирования ситуации и возвращения сторон на прежние позиции», - заявили в оборонном ведомстве Армении.

Министерство обороны Армении решительно осуждает «провокацию, осуществленную Вооруженными силами Азербайджана», подчеркивая, что «нынешняя ситуация, не имеющая ничего общего с ключевым требованием заявления, подписанного президентами Армении, России и Азербайджана, о прекращении боевых действий, ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря непосредственным усилиям президента России».

Действия азербайджанской стороны стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении.

Находящийся в России с рабочим визитом министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.