Официальный Ереван приветствует принятие Национальной ассамблеей Франции резолюции о необходимости признания Карабаха

Официальный Ереван приветствует резолюцию Национальной ассамблеи Франции о необходимости признания Нагорного Карабаха, принятую подавляющим большинством голосов, которая последовала за аналогичной резолюцией, принятой Сенатом на прошлой неделе.

В комментарии пресс-секретаря МИД Армении, в частности, говорится, что «эта совместная позиция нижней и верхней палат французского парламента символизирует решительный протест французов против политики этнической чистки Азербайджана и геноцида против народа Арцаха, проводимого им при поддержке Турции и наемников-террористов».

В МИД считают важным, что в резолюции подчеркивается и необходимость гарантировать безопасность мирного населения Карабаха, провал мирного процесса со стороны Азербайджана и размещение наемников террористических группировок при поддержке Турции в Нагорном Карабахе.

«Мы придаем важность таким шагам международного сообщества в пользу окончательного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, признания статуса Арцаха на основе права на самоопределение, которое стало одним из главных императивов обеспечения безопасности арцахских армян», - говорится в комментарии.

Накануне Национальная ассамблея Франции 188 голосами «за» при 3 голосах «против» приняла резолюцию, в которой подчеркивается неотложная необходимость признания Нагорного Карабаха. 25 ноября верхняя палата парламента Франции, Сенат, 305 голосами «за», 1 голосом «против» принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха, которая, однако, носит рекомендательный характер.