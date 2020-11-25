Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха

В резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики» содержится призыв к правительству Франции признать независимость Нагорного Карабаха с целью установления длительного мира в регионе.

В резолюции также осуждается военная агрессия Азербайджана, осуществленная при поддержке властей Турции и иностранных наемников, и содержится призыв к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате боевых действий, начавшихся 27 сентября.

Законопроект представили пятеро сенаторов: Брюно Ретайо, Патрик Манне, Эрве Марсель, Элиан Агасси и Гийом Гонтар.

МИД Армении приветствовал принятие верхней палатой парламента Франции данной резолюции, выразив глубокую признательность «сенаторам и всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых стало возможно принятие этого исторического решения». В Карабахе также приветствовали принятие резолюции, назвав «смелой» позицию Сената Франции.