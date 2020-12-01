Аркадий Гукасян и Бако Саакян ответили на заявления премьер-министра Пашиняна

Бывшие лидеры Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян ответили на фейсбучные записи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им за последние два дня, в которых Пашинян представил встречи и обсуждения с ними.



В заявлении Гукасян и Саакян в частности касаются усилий по прекращению войны, отметив, что 19 октября лидер Карабаха Араик Арутюнян подготовил письма о прекращении войны и возобновлении переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, которые должны были быть направлены президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и премьер-министру Армении. Однако премьер-министр Пашинян рассудил, что в ситуации, сложившейся вследствие политики Азербайджана, рассылка этих писем потеряла свою целесообразность.

Никол Пашинян, рассказывая об обсуждениях, состоявшихся 19 октября, не упомянул о письмах, подготовленных Араиком Арутюняном. Он лишь отметил, что в тот день ему позвонил лидер Карабаха и сказал, что войну нужно остановить и что этого мнения придерживаются бывшие президенты Карабаха и Армении - Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян.



Затем, по словам премьер-министра, он позвонил президенту РФ Владимиру Путину, и тот сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано по логике российских предложений, то есть, отложить вопрос о статусе, передать районы, разместить российских миротворцев.



По словам Пашиняна, когда он позвонил и представил этот вариант лидеру Карабаха, последний 19 октября согласился, но на следующий день во время встречи с ним Бако Саакян и Аркадий Гукасян сказали, что не соглашаются ни на какое соглашение без уточнения статуса Карабаха или механизма уточнения и что это также точка зрения трех президентов Армении.

Однако сегодня Бако Саакян и Аркадий Гукасян в своем заявлении не упоминают о том, что сначала согласились, а затем, подняв вопрос статуса, отказались от идеи остановки войны.

Вместо этого они подчеркивают, что 19 октября Араик Арутюнян подготовил письма о прекращении боевых действий и возобновлении переговоров, которые должны были быть направлены президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и премьер-министру Армении. Однако из заявления следует, что письма так и не были отправлены.

«Что касается тех записей премьер-министра, которые не соответствуют действительности, то, во избежание ненужных спекуляций и необоснованных дискуссий, на данный момент мы считаем целесообразным к ним не обращаться», - говорится в заявлении двух бывших президентов Карабаха. О каких записях идет речь, Аркадий Гукасян и Бако Саакян не указывают.

Напомним, что ранее на заявления Никола Пашиняна довольно жестко отреагировали первый президент Армении Левон Тер-Петросян и второй президент Роберт Кочарян. Офис Кочаряна назвал запись Пашиняна ложью, а пресс-секретарь Тер-Петросяна написал, что первый президент считает бессмысленным комментировать заявления Пашиняна, что у того нет шанса оправдаться и что армянский народ никогда его не простит.

Сегодня после заявления бывших лидеров Карабаха и публикации о письмах, подготовленных 19 октября Араиком Арутюняном, но так и не отправленных, пресс-секретарь Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян написал, что в те дни была достигнута договоренность о том, что с аналогичными публичными посланиями выступят также бывшие президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, чтобы решение Пашиняна о незамедлительном прекращении огня не рассматривалось как его личная инициатива, и вся ответственность за это не ложилась бы на него одного.



«Проще говоря, чтобы спасти его лицо, - написал Мусинян, продолжив: - К сожалению, болезненное самолюбие Пашиняна не позволило ему понять важность этого шага, и он категорически запретил публиковать письмо Араика Арутюняна, тем самым сорвав также публикацию посланий поддержки бывших президентов Арцаха и Армении», - сказал Мусинян.



Он также опубликовал подготовленное в те дни заявление Левона Тер-Петросяна, в котором первый президент отметил, что ни одни власти Армении не предпринимали никаких шагов в урегулировании карабахского конфликта без согласия руководства Нагорного Карабаха, и нынешние власти Армении не имеют права игнорировать требование властей Карабаха.

Мусинян напомнил, что все это произошло 19 октября, когда «военное положение еще не было катастрофическим, и если бы прекращение огня было достигнуто тогда, армянская сторона избежала бы тысяч новых жертв и дальнейших территориальных потерь».



Сам Никол Пашинян в своей записи от 29 ноября объясняет, что остановить войну 20 октября не удалось, поскольку Алиев вновь выдвинул новое условие: миротворцы должны размещаться не вдоль границ НКАО, а на фактической линии соприкосновения, а азербайджанцы должны вернуться в Шуши.

«Я убежден, что если бы я согласился передать Шуши, Азербайджан поставил бы новое условие: трасса Красный Базар-Шуши должна быть под контролем Азербайджана. Таким образом, договоренность не состоялась», - написал Пашинян.

В аппарате премьер-министра Никола Пашиняна сегодня никак не отреагировали на заявления бывших лидеров Карабаха и пресс-секретаря Левона Тер-Петросяна.