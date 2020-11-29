Никол Пашинян объяснил, почему отверг возможность прекращения огня 20 октября

По его словам, 19 октября карабахский лидер Араик Арутюнян сказал ему, что войну нужно остановить. «Он также сказал, что выражает эту точку зрения не только от своего имени, но и от имени бывших президентов Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, а также [бывших президентов Армении] Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Левона Тер-Петросяна.

Я позвонил президенту России Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано по логике российских предложений. То есть, отложить вопрос о статусе, передать районы, разместить российских миротворцев. Я сказал, что необходимо разместить миротворцев вдоль бывшей границы НКАО и по Лачинскому коридору. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждений», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

После этого, по словам премьера, он проинформировал президента Карабаха, который согласился, а также проинформировал внепарламентские силы, а затем созвал заседание Совета безопасности с участием представителей фракций Национального собрания, президента и католикоса. «Оппозиционеры с недовольством восприняли новость, но я так повел разговор, что не собираюсь возлагать на них какую-либо ответственность. Я просто сообщаю вам, чтобы не получилось так, что я делаю что-то тайно, за спиной у народа.

Я не мог делать каких-либо публичных заявлений, потому что если бы Азербайджан отклонил предложение после моего публичного заявления, это было бы крахом всей нашей системы сопротивления. Я снова позвонил президенту России и сказал, что согласен. Он сказал, что до утра обсудит это с Алиевым и перезвонит. На следующий день во время встречи со мной Бако Саакян и Аркадий Гукасян сказали, что не соглашаются ни на какое соглашение без уточнения статуса Карабаха или механизма уточнения. Фактически, они сказали это и от имени Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Левона Тер-Петросяна.

Но все это было неважно, потому что я принял решение и собирался довести его до конца», - отметил Никол Пашинян в своем посте в Facebook.

«На следующий день согласно договоренности позвонил президент России. Он сказал, что Алиев согласился, но миротворцы должны размещаться не вдоль границ НКАО, а, поскольку Гадрут и Талыш находятся под их контролем, азербайджанцы не соглашаются уйти из этих районов, и что миротворцы должны быть размещены вдоль фактической линии соприкосновения. Также армянская сторона должна взять на себя обязательство по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, прекращение огня стало невозможным, потому что я сказал, что даже если я согласен с вопросом Гадрута, я не представляю возможности сдачи Шуши Азербайджану. Президент России был удивлен тому, что я против возможности азербайджанцев вернуться в Шуши. Когда я привел свои аргументы, он сказал, что это логично, он не был хорошо осведомлен о некоторых нюансах. Проблема заключалась в том, что в этом случае в Шуши было бы более 90% азербайджанского населения, которое должно было бы контролировать дорогу в Степанакерт».

Премьер-министр Армении убежден, что если он согласился бы передать Шуши, Азербайджан поставил бы новое условие: трасса Красный Базар-Шуши должна быть под контролем Азербайджана.

«Таким образом, соглашение достигнуто не было. Тогда уже были потеряны Джебраил, Гадрут и несколько близлежащих сел, Физули, Талыш. До этого прекращение огня по гуманитарным соображениям объявлялось дважды: один раз 10 октября при посредничестве президента Российской Федерации, а второй – 17 октября при посредничестве президента Франции. Обе попытки посредничества не увенчались успехом», - заключил Никол Пашинян.