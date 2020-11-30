Офисы Тер-Петросяна и Кочаряна отреагировали на заявления Пашиняна

Пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян на своей странице в Facebook, в частности, написал: «Президент Тер-Петросян считает бессмысленным комментировать душевные метания этого ведущего нацию к погибели бедствия. Что хочет, пусть несет. Все равно у него нет шанса оправдаться. Армянский народ никогда его не простит».

В свою очередь, глава офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян написал в Facebook: «Ложь и подтасовка фактов неотделимы от Никола».

Ранее Никол Пашинян продолжил публиковать подробности обсуждений, которые у него происходили во время войны в Нагорном Карабахе. Сегодня он, в частности, обратился к октябрьским обсуждениям возможной поездки Тер-Петросяна и Кочаряна в Москву с целью обсуждений вариантов прекращения войны. Он, в частности, отметил, что экс-президенты «так и не поехали в Москву».

Напомним, 30 октября офис второго президента Армении сообщил, что Роберт Кочарян заразился коронавирусом и не может отправиться в Москву.