В МИД и Комитете кадастра пока нет информации о том, началась ли демаркация государственной границы

Такой же ответ Радио Азатутюн дал начальник Центра геоматики Комитета кадастра Ваагн Мурадян. Согласно уставу, Комитет кадастра участвует в работах по демаркации государственной границы Армении. Мурадян сказал, что в настоящее время ведутся делимитационные работы, но они не осведомлены о демаркационных работах, в которых также участвуют азербайджанские специалисты.

«Пока такого процесса нет, но мы уже несколько недель интенсивно выполняем свои функции», - сказал глава Центра геоматики.

Если эти работы не начались, как было определено размещение Вооруженных сил Армении в Гегаркуникской области? Премьер-министр в своем последнем обращении сказал, что Вооруженные силы Армении должны быть размещены на границе, известной как граница Советской Армении.

По словам специалистов, на картах, напечатанных в разные годы, границы Советской Армении претерпевали определенные изменения. Карта какого года будет принята за основу? Представитель Комитета кадастра в ответ на этот вопрос сказал, что в случае с Арменией это границы, которые были международно признаны во время распада Советского Союза и были зафиксированы в документах, в случае с Карабахом – границы Нагорно-Карабахской автономной области.

На вопрос Радио Азатутюн, признают ли Армения и Азербайджан одинаковые карты или они руководствуются разными картами, Ваагн Мурадян ответил: «На данный момент в качестве официального документа, последнего официального документа, который есть в архивах, служат межгосударственные соглашения и приложенные к ним карты. На данный момент мы ими руководствуемся. Мы не знаем, чем руководствуется Азербайджан, но мы руководствуемся всеми возможными юридическими документами».

Заявление Никола Пашиняна о том, что граница определяется не на глаз, а по координатам GPS, также бурно обсуждалось.

На вопрос, проводится ли вообще демаркация с помощью этой системы и не может ли эта система осуществить неверную локацию, представитель Комитета кадастра ответил: «Все еще идет уточнение границ, и точно сказать, где они были в тот момент, где они поместили GPS или какую систему они использовали, естественно, мы не примем это за основу. Граница определяется нашими специалистами и юридическими документами, затем межведомственная комиссия обсудит, у них, может быть, будет свое предложение, мы представим наше предложение, а наше - обосновано, они обсудят, придут к общему согласию. А не так, что с их стороны поставили GPS или куда поставили, это ничего не значит».

Обсуждения все еще свежи после известного инцидента в Сотке. Официальные лица говорят, что часть Соткского золотого рудника находится на территории Армении, другая часть - в Кельбаджарском районе, то есть, отныне на азербайджанской стороне. О какой части идет речь и по итогам обсуждения с каким органом - Комитетом кадастра или Министерством обороны - это было решено? Ваагн Мурадян предпочел не распространяться по этому вопросу, заявив, что было проведено картографирование, но есть элементы секретности, многое он раскрыть не может.

Как будет решаться судьба дороги Капан-Горис? Согласно картам, имеющимся в открытых источниках, часть дороги проходит через Кубатлинский район, перешедший под контроль Азербайджана. Во время первой Карабахской войны эта дорога была довольно опасной, она постоянно находилась под обстрелом азербайджанцев, поэтому было решено ее закрыть. Капан и Горис были соединены новой дорогой, проходящей через Татев. Из аппарата премьер-министра пока не удалось получить ответ на этот вопрос, в Министерстве территориального управления, по сути, также не дали никаких разъяснений, сообщили, что проблем в связи эксплуатацией дороги не возникало, вопрос находится в межведомственной сфере, нам месте делаются уточнения.

По словам Ваагна Мурадяна, завтра сотрудники Центра геоматики на этом участке будут проводить измерения. «Есть секретные документы, доступ к которым имеют несколько человек и по которым сейчас уточняется, какая часть дороги проходит, а какая нет. Я считаю неправильным руководствоваться Google Map или какой-нибудь тематической картой», - сказал он.

Сколько километров составляла граница с Азербайджаном 27 сентября и сколько километров она будет составлять с завтрашнего дня, когда, согласно подписанному Путиным, Алиевым и Пашиняном заявлению, Азербайджану будет передан также Лачинский район?

«Международно признанная граница между Арменией и Азербайджаном составляет около 930 км. У нас после 1994 года эта граница была вдвое меньше. Теперь, естественно, у нас граница снова почти вдвое больше, включая Нахичеван», - сказал Мурадян.

Пока также неизвестно, когда и кто будет размещен на этой вновь проводимой границе, будут ли наряду с армянскими военными там размещены также российские миротворцы. Многие вопросы, касающиеся безопасности и демаркации границы, до сих пор остаются без ответа, а госструктуры не уточняют, когда именно они смогут на них ответить.