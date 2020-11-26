Глава села подтверждает, а МО и пресс-секретарь премьера отрицают, что азербайджанские военные вторглись на территорию Соткского рудника

«Циркулирующая в разных СМИ информация о том, что азербайджанские военные вторглись на территорию Соткского золотого рудника и потребовали от сотрудников покинуть территорию, не соответствует действительности», - говорится в сообщении, распространенном сегодня военным ведомством Армении.

Пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян по телефону сообщила Радио Азатутюн: «В этой связи могу сказать, что ни один азербайджанец не вошел на Соткский рудник».

На вопрос Радио Азатутюн, находится ли рудник полностью под юрисдикцией Армении, пресс-секретарь премьер-министра ответила: «Да».

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Арутюн Бабаян вечером на своей странице в Facebook написал: «Только что сообщили, что на территорию Соткского золотого рудника вторглись 80 азербайджанских военных. Каким договором мы руководствуемся, кто должен контролировать выполнение договора? Компетентные органы, откликнитесь».

Глава села Сотк Акоп Аветян не ответил на звонки Радио Азатутюн. Он сообщил Aysor.am, что азербайджанцы вошли на территорию Соткского рудника: «Информация верная, но это не так, что в этот момент звучат выстрелы или какое-то нападение, пришли, заняли позиции и потребовали освободить территорию. Сейчас ведутся переговоры».

Аветян добавил, что сотрудники рудника покидают территорию, однако никому опасность не грозит.

Накануне передачи Кельбаджарского района Азербайджану армянская сторона установила новый пропускной пункт на дороге в Карвачар, почти рядом с Соткским золотым рудником, прямо в той части, где установлена известная табличка «Свободный Арцах приветствует вас». Вечером 24 ноября, когда съемочная группа Радио Азатутюн возвращалась из Карвачара, строительные работы на пропускном пункте были практически завершены.

На видео, размещенном на странице депутата фракции «Процветающая Армения» Шаке Исаян в Facebook, видно, как автоколонна азербайджанских вооруженных сил проезжает через ворота пропускного пункта.

Депутат Тагуи Товмасян, недавно вышедшая из правящей фракции «Мой шаг», с трибуны парламента заявила, что азербайджанская сторона сломала ворота армянского пропускного пункта и выступила вперед.

«Хочу сообщить, что я недавно разговаривала с командиром корпуса, на тот момент, когда я с ним говорила, информация о вторжении на рудник не подтвердилась, но то, что ворота были сломаны и они продвигаются вперед и ворота должны быть установлены в другом месте, это подтвердилось, и это, мягко говоря, позор. Я не понимаю, где третья или вторая сторона трехстороннего соглашения?» - сказала Товмасян.

Начальник управления информации и по связям с общественностью Министерства обороны Армении Геворк Алтунян недавно сообщил Радио Азатутюн, что совместными усилиями военных Армении, России и Азербайджана с использованием спутниковых навигационных устройств GPS проводятся демаркационные работы на армяно-азербайджанской границе, в том числе на участке Соткского рудника. Алтунян не исключил, что по окончании работ расположение армянского пропускного пункта будет изменено, поскольку есть некоторые неточности и на некоторых участках границы немного вперед должна пройти армянская сторона, а на некоторых - азербайджанская.

Алтунян опроверг информацию о том, что азербайджанские вооруженные силы сломали ворота пропускного пункта, напомнив, что на этом участке находится та армянская военная группировка, которая во время войны не позволила азербайджанской армии продвинуться вперед.

Согласно имеющимся картам, часть Соткского рудника находится на территории Армении, а другая часть - в Кельбаджарском районе, который два дня назад перешел под контроль Азербайджана.