Замначальника Генштаба Армении поясняет: Соткский золотой рудник «наполовину наш, наполовину попадает на их территорию»

«Мы можем сказать, подтвердить, и в будущем, при необходимости, будет доказано, что таких вопросов не возникало», - заявил он на пресс-конференции вечером 26 ноября, подробно рассказав о том, что произошло.

«После входа на территорию Карвачара (Кельбаджара) азербайджанские войска, встретив эти заграждения, подняли вопрос о том, что это их территория и что силы, которые охраняют территорию, должны покинуть этот район, причем работа, которая проводится или координируется с нашей стороны, проводится во главе с человеком, занимающим высшее военное положение в районе, командиром корпуса; они связались с нами по громкой связи и потребовали покинуть территорию. Мы предупредили, какую принадлежность имеет территория, мы предупредили российскую сторону, что есть такие требования. Прошли довольно долгие переговоры российской стороны с представляющими Азербайджан военными. Я не могу сказать, какая договоренность была достигнута, какое развитие произойдет в будущем. Соответствующий персонал покинул эту охранную зону», - сказал заместитель начальника Генштаба Армении.

Согласно соглашению, вооруженные силы Армении должны были полностью покинуть Кельбаджарский район 25 ноября, что, по словам Хачатряна, было сделано.

В то же время он отметил, что российская компания «Геопромайнинг», которая управляет Соткским золотым рудником в этом регионе, ранее предприняла меры безопасности для защиты территории, отгородила шахту забором и установила блокпост на дороге, и это было сделано российскими силами.

Тиран Хачатрян упомянул, что заграждение и блокпост на дороге, ведущей в Кельбаджар, были российскими, и рядом с ним было построено сооружение, где должны были проживать несущие там службу лица.

«Сооружение было представлено как административное здание, которое отождествлялось с районом рудника и строениями. Это не так. Это не имеет отношения к производственной зоне и строениям в районе рудника. Наши войска занимают зону охраны границы вдоль существующей ранее границы. У нас нет позиций, расположенных за линией границы», - сказал Тиран Хачатрян.

Представитель Генштаба ВС Армении также сообщил, что Соткский золотой рудник наполовину находится на территории Армении, а наполовину на территории, контролируемой Азербайджаном. «Наполовину у нас, а наполовину попадает на их территорию. Владельцем рудника будет тот, кто разрабатывает ее», - заявил он.