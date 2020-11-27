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Карабах

Замначальника Генштаба Армении поясняет: Соткский золотой рудник «наполовину наш, наполовину попадает на их территорию»

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян опровергает распространенную накануне информацию о том, что азербайджанские военные вошли в район Соткского золотого рудника и потребовали, чтобы сотрудники покинули этот район.

«Мы можем сказать, подтвердить, и в будущем, при необходимости, будет доказано, что таких вопросов не возникало», - заявил он на пресс-конференции вечером 26 ноября, подробно рассказав о том, что произошло.

«После входа на территорию Карвачара (Кельбаджара) азербайджанские войска, встретив эти заграждения, подняли вопрос о том, что это их территория и что силы, которые охраняют территорию, должны покинуть этот район, причем работа, которая проводится или координируется с нашей стороны, проводится во главе с человеком, занимающим высшее военное положение в районе, командиром корпуса; они связались с нами по громкой связи и потребовали покинуть территорию. Мы предупредили, какую принадлежность имеет территория, мы предупредили российскую сторону, что есть такие требования. Прошли довольно долгие переговоры российской стороны с представляющими Азербайджан военными. Я не могу сказать, какая договоренность была достигнута, какое развитие произойдет в будущем. Соответствующий персонал покинул эту охранную зону», - сказал заместитель начальника Генштаба Армении.

Согласно соглашению, вооруженные силы Армении должны были полностью покинуть Кельбаджарский район 25 ноября, что, по словам Хачатряна, было сделано.

В то же время он отметил, что российская компания «Геопромайнинг», которая управляет Соткским золотым рудником в этом регионе, ранее предприняла меры безопасности для защиты территории, отгородила шахту забором и установила блокпост на дороге, и это было сделано российскими силами.

Тиран Хачатрян упомянул, что заграждение и блокпост на дороге, ведущей в Кельбаджар, были российскими, и рядом с ним было построено сооружение, где должны были проживать несущие там службу лица.

«Сооружение было представлено как административное здание, которое отождествлялось с районом рудника и строениями. Это не так. Это не имеет отношения к производственной зоне и строениям в районе рудника. Наши войска занимают зону охраны границы вдоль существующей ранее границы. У нас нет позиций, расположенных за линией границы», - сказал Тиран Хачатрян.

Представитель Генштаба ВС Армении также сообщил, что Соткский золотой рудник наполовину находится на территории Армении, а наполовину на территории, контролируемой Азербайджаном. «Наполовину у нас, а наполовину попадает на их территорию. Владельцем рудника будет тот, кто разрабатывает ее», - заявил он.

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