Премьер-министр Армении встретился с родственниками пропавших без вести и пленных

Как сообщает пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян, Пашинян выслушал их требования и представил новые подробности о проделанной работе.

«Достигнута договоренность о постоянном общении, обсуждении в ходе регулярных встреч процесса поиска и репатриации наших соотечественников», - написала Геворкян на своей странице в Facebook.

В последние дни премьер-министр Армении встречался с несколькими группами родственников армянский солдат и гражданских лиц, которые были пленены или пропали без вести в ходе 44-дневной войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Напомним, после полуночи Никол Пашинян сообщил о двух телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в течение часа. Он сообщил, что в ходе бесед с Путиным обсуждались вопросы, связанные с поиском пропавших без вести, обменом телами жертв и возвращения пленных.