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Армения

Пашинян провел телефонные беседы с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин

Несколько часов назад состоялись телефонные разговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом армянский премьер написал на своей странице в Facebook.

«За последний час я дважды разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным», - глубоко за полночь сообщил Пашинян.

«Ключевыми темами обсуждения стали вопросы, касающиеся Лачинского коридора, пропавших без вести, поисковых работ, возвращения тел погибших, обмена пленными, размещения миротворцев и разграничения, а также разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», - написал Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что подобные обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день, но об этих обсуждениях не всегда распространяется информация, «учитывая их рабочий характер и частоту».

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