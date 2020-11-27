Пашинян провел телефонные беседы с Путиным

«За последний час я дважды разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным», - глубоко за полночь сообщил Пашинян.
«Ключевыми темами обсуждения стали вопросы, касающиеся Лачинского коридора, пропавших без вести, поисковых работ, возвращения тел погибших, обмена пленными, размещения миротворцев и разграничения, а также разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», - написал Пашинян.
Премьер-министр Армении подчеркнул, что подобные обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день, но об этих обсуждениях не всегда распространяется информация, «учитывая их рабочий характер и частоту».
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