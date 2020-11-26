Резолюция Сената Франции открывает возможность для дипломатической работы в связи со статусом Карабаха – политический комментатор

Премьер-министр Армении назвал «исторической» принятую вчера Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха. «Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Резолюция, принятая верхней палатой французского парламента 305 голосами «за» и одним – «против», призывает правительство признать независимость Нагорного Карабаха с целью установления длительного мира в регионе.

Принятие резолюции, носящей рекомендательный характер, приветствовал МИД Нагорного Карабаха, также назвав ее исторической и выразив благодарность сенаторам. МИД Карабаха выразил надежду, что за этим решением Сената последует принятие аналогичных резолюций в Национальном собрании Франции, а также в разных странах мира.

По мнению лидера Карабаха Араика Арутюняна, принятие этой резолюции станет началом новых реалий.

МИД Армении посчитал принятие резолюции важнейшим шагом, направленным на признание права народа Карабаха на самоопределение и справедливое решение проблемы. Внешнеполитическое ведомство Армении придает важное значение фиксации в резолюции нарушений международного права и норм в области прав человека со стороны вооруженных сил Азербайджана и экспансионистской политики Турции.

По словам депутата правящей фракции «Мой шаг», председателя постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, принятие резолюции свидетельствует о продолжении переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Переговорный процесс должен быть продолжен, переговорный процесс поручен сопредседательству Минской группы, сформированной в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Переговоры и процесс должны продолжаться. Вчерашнее принятие резолюции в Сенате Франции еще раз свидетельствует о том, что процесс все еще продолжается», - сказал Варданян.

Руководитель оппозиционной фракции НС «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян приветствует принятие резолюции, но у него есть вопросы. «В каких границах должен быть признан Арцах? У Арцаха есть Конституция, в которую входят все те территории, которые сейчас подписью Никола Пашиняна переданы или захвачены Азербайданом. Эта резолюция может быть стимулом для принятия резолюций парламентами и сенатами разных стран. Но чтобы у меня были от нее ожидания… например, мне вчера ночью позвонили и спросили: 5-километровый коридор в Бердзоре может быть расширен или нет? Я не знаю, мне кажется, нет», - сказал Марукян.

По оценке политического комментатора Акопа Бадаляна, резолюция, принятая Сенатом Франции, открывает возможность для дипломатической работы в связи со статусом Карабаха.

«Это дает возможность для дипломатической работы как с Францией, так и с другими сопредседателями Минской группы, в первую очередь, конечно, с Россией, уже имеющей военное присутствие в Арцахе и де-факто взявшей на себя роль гаранта безопасности и стабильности, и, конечно, с США, новая администрация этой страны уже постепенно приступает к своим полномочиям и с 20 января станет полноправным игроком в этом процессе в качестве сопредседателя Минской группы», - сказал Бадалян.

В резолюции также осуждается военная агрессия Азербайджана против Карабаха, совершенная при поддержке властей Турции и иностранных наемников, а также содержится призыв к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, оккупированных Азербайджаном в результате боевых действий, начавшихся 27 сентября.

Принятая Сенатом Франции резолюция носит рекомендательный характер, правительство не обязано следовать ей и признать независимость Нагорного Карабаха.

Госсекретарь Франции по иностранным делам Жан-Батист Лемуан, комментируя эту резолюцию, заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни народу Карабаха, ни Франции. По словам госсекретаря, признание Карабаха помешает мирному процессу.

По словам политического комментатора Акопа Бадаляна, резолюция Сената Франции имеет более широкий охват: ее мотивы - проблемы в отношениях Европа-Турция, отношения Франция-Россия, вопрос Нагорного Карабаха.