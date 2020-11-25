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Карабах

Пашинян назвал решение Сената Франции по Карабаху историческим

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Сената Франции о признании Республики Арцах (Нагорный Карабах) историческим.

Об этом глава армянского правительства написал на своей странице в Facebook.

«Решение Сената Франции является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», - написал Пашинян.

Сегодня Сенат Французской Республики принял проект резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики». Законопроект принят 305 голосами «за», 1 голос «против», 30 сенаторов при голосовании воздержались.

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