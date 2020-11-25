Мы готовимся к акциям неповиновения, автошествиям и митингам в регионах - Ванецян

Руководитель присоединившейся к требованию об отставке Пашиняна партии «Отечество» Артур Ванецян сегодня отказался назвать имя кандидата, но подчеркнул, что это не может быть человек, не пользующегося общественной поддержкой․ «Могу сказать только одно: не может быть премьер-министром человек, у которого нет общественной поддержки», - сказал Ванецян.

Имя Ванецяна также есть в циркулирующем списке, но бывший директор Службы национальной безопасности об этом говорить не стал. Он перечислил то, что они собираются делать: готовятся к акциям неповиновения, автошествиям и митингам в регионах.

«Мы будем использовать все разрешенные законом политические инструменты. Все шаги Никола Пашиняна направлены на то, чтобы как можно дольше удержаться у власти. У него нет другой цели. Он хочет сохранить свою власть, чтобы наслаждаться властью», - сказал Ванецян.

Члены АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян и Гарик Аветисян уже третий день проводят голодовку возле здания правительства с требованием отставки Никола Пашиняна. Со вчерашнего дня к ним присоединился бывший член Конституционного суда Ким Балаян.

Артур Ванецян, посетивший проводящих голодовку, считает этот крайний шаг средством борьбы, но присоединяться к единомышленникам не собирается․ «Я пока не собираюсь начинать голодовку, я вообще не думал об этом. Я пришел поприветствовать и ободрить своих товарищей», - сказал он.

Помимо Артура Ванецяна, проводящих голодовку сегодня посетили бывшие и нынешние члены команды действующей власти. Пришла пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян, побеседовала с Гегамом Манукяном, призвала его прекратить голодовку. Также пришла бывший депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян, которая несколько дней назад заявила о сложении мандата.

Ночевавшего у здания правительства Ким Балаяна, помимо поддерживающих граждан, сегодня также посетили сотрудники скорой помощи, хотя он их не звал. «Пришли, замерили давление. Оно было немного повышенным. Дали лекарство и уехали. А сахар я сам замерил, состояние нормальное. Мне пока особо не о чем беспокоиться», - сказал Балаян.

Бывший член Конституционного суда требует привлечь Никола Пашиняна к уголовной ответственности. Балаян, проработавший в Верховном суде 15 лет, обосновывает это тем, что Пашинян уступил территории Карабаха и Армении Азербайджану, свергнув конституционный строй, а подписанный им документ является заявлением, не имеющим юридической силы. Балаян утверждает, что такой процесс был бы возможен, если бы документ был международным соглашением. «Исключено, что они не будут привлечены [к уголовной ответственности]. Потому что такие грубые нарушения закона должны иметь свои логические последствия», - сказал бывший член КС.

Сын Кима Балаяна Габриэл Балаян два дня назад был освобожден от должности замминистра обороны. Он сказал, что военные и послевоенные действия не входили в круг его ответственности. Он координировал правовую сферу. По его словам, право жить гордо украл у армянского народа премьер-министр Пашинян.



«Можете ли вы сказать, есть ли сегодня армянин, у которого Никол Пашинян не украл право жить гордо? Есть ли такой армянин за рубежом или в Армении?» - сказал 73-летний Ким Балаян, заверив, что будет продолжать борьбу у здания правительства до тех пор, пока ему это позволит здоровье.