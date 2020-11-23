Гегам Манукян объявляет бессрочную голодовку с требованием отставки Пашиняна

«Как гражданин Республики Армения, обеспокоенный данной ситуацией, переживающий личную, национальную трагедию в связи с потерей значительной части нашей Родины в результате некомпетентных и деструктивных действий властей Армении и особенно премьер-министра Пашиняна, осознавая, что эти власти, премьер-министр Пашинян не способны осуществить изменения в стране, не способны вести переговоры и попытаться добиться максимально возможных условий в арцахском [карабахском] вопросе, я объявляю бессрочную голодовку с одним требованием – отставка Никола Пашиняна», - написал Манукян.

Напомним, Гегам Манукян является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту организации и проведения митингов в нарушение закона. Он отвергает выдвинутое против него обвинение.