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Политика

Гегам Манукян объявляет бессрочную голодовку с требованием отставки Пашиняна

Гегам Манукян

Член АРФД Гегам Манукян объявляет бессрочную голодовку с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом Манукян написал на своей странице в Facebook.

«Как гражданин Республики Армения, обеспокоенный данной ситуацией, переживающий личную, национальную трагедию в связи с потерей значительной части нашей Родины в результате некомпетентных и деструктивных действий властей Армении и особенно премьер-министра Пашиняна, осознавая, что эти власти, премьер-министр Пашинян не способны осуществить изменения в стране, не способны вести переговоры и попытаться добиться максимально возможных условий в арцахском [карабахском] вопросе, я объявляю бессрочную голодовку с одним требованием – отставка Никола Пашиняна», - написал Манукян.

Напомним, Гегам Манукян является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту организации и проведения митингов в нарушение закона. Он отвергает выдвинутое против него обвинение.

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