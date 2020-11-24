Бывший член КС Ким Балаян объявил голодовку с требованием возбудить уголовное дело против Никола Пашиняна

По утверждению бывшего члена КС, Пашинян не имеет права на основании заявления уступать территории Азербайджану, это заявление не имеет юридической силы.

«Это заявление, и оно не может иметь юридической силы и применяться», - сказал Ким Балаян.

Балаян подчеркивает, что в Конституции закреплено, что подписанные Пашиняном пункты могут быть реализованы только на основе международного соглашения. Согласно статье 116 Конституции, международные договоры военно-политического характера, касающиеся основных прав и свобод человека и гражданина, ратифицируются Национальным собранием. Этого процесса не было, Пашинян одним заявлением уступил большую часть Карабаха.

«Игнорируя этот порядок, он подписал заявление, по которому сдал нашу родину, и этот процесс сегодня активно продолжается. Статья 116 Конституции гласит: вопросы военного значения, вопросы, определяющие права и обязанности человека... нет такого права, которое не было бы нарушено, начиная от права собственности и заканчивая правом человека на выбор места жительства», - отметил бывший член Конституционного суда.

По утверждению Кима Балаяна, беззакония по уступке территорий продолжаются, каждый день общественности становятся известны названия новых населенных пунктов, переданных Азербайджану, а правоохранительная система бездействует.

«Я считаю, что генеральный прокурор и глава Специальной следственной службы до сих пор проявляли бездействие», - сказал он.

Кроме того, Балаян напоминает, что до войны Никол Пашинян заявлял, что граждане Карабаха его не избирали и он не имеет полномочий вести переговоры вместо Карабаха. Как случилось, что избранный в Армении премьер-министр решил судьбу народа Карабаха?

«Возникает вопрос: как случилось, что, не будучи избранным народом Карабаха, сегодня он передал две трети Нагорного Карабаха Азербайджану? Должны мы бороться против этих беззаконий или нет?» - сказал Балаян.

Сыновья Балаяна, объявившего голодовку с требованием возбудить уголовное дело против Пашиняна, являются чиновниками. Один из них, Габриэл Балаян, был заместителем министра обороны, вчера он был освобожден от должности. Он был назначен на эту должность после революции. Другой сын, Тигран Балаян - посол Армении в Нидерландах, а трерий, Давид Балаян - судья суда общей юрисдикции Еревана.

«Честно говоря, меня этот вопрос не очень интересует, потому что речь идет о родине, а не о судьбе какого-либо ребенка. А что касается сыновей, то мне кажется, что каждый из них с честью выполнял свою работу. После объявления мной голодовки все просили меня не рисковать, поскольку у меня диабет, но я сказал: нет», - отметил Балаян.

73-летний уроженец Мартакерта Ким Балаян намерен сегодня провести ночь у здания правительства. Он не прекратит голодовку до тех пор, пока Никол Пашинян не будет привлечен к уголовной ответственности.

Со вчерашнего дня перед зданием правительства проводят голодовку с требованием отставки Пашиняна представители АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян и Гарик Аветисян.

В Генпрокуратуре отказались комментировать высказанные в их адрес обвинения.