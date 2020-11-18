Азербайджан, за исключением последних дней, не проявлял какой-либо готовности к прекращению боевых действий - Авинян

На эти вопросы премьер-министр Пашинян пока не ответил, не прозвучали эти вопросы и сегодня во время правительственного часа в парламенте.

Вчера в интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Путин заявил, что вопрос передачи Шуши до этой войны никогда в переговорах не ставился и был выдвинут уже в ходе войны, а война могла быть остановлена раньше, если бы Никол Пашинян согласился на возвращение азербайджанских беженцев в Шуши.

Вице-премьер Тигран Авинян сказал, что армянская сторона почти до последнего момента планировала контроперции, однако, к сожалению, контрнаступления не увенчались успехом, а все это время именно Азербайджан трижды нарушал соглашения о прекращении огня.

«Азербайджанская сторона за весь период боевых действий, за исключением последних дней, не проявляла какой-либо готовности к прекращению боевых действий. Об этом свидетельствуют и трижды нарушенные договоренности о прекращении огня, которые были нарушены Азербайджаном», - сказал Авинян.

По словам вице-премьера, главной причиной поражения Армении стало значительное военное превосходство Азербайджана и беспрецедентная поддержка Турции.

Примечательно, что вчера начальник Генштаба вооруженных сил Оник Гаспарян заявил, что еще в июне доложил о ухудшающейся в регионе ситуации и вовлеченности Турции. А на четвертый день войны он сообщил, что если в течение двух-трех дней война не будет остановлена, в условиях боевых действий такой интенсивности ресурсы армянской стороны будут исчерпаны в короткие сроки, и в последующие дни у нее будут более невыгодные условия для переговорного процесса.

Не противоречат ли эти заявления выступлениям премьер-министра Никола Пашиняна? И если был лучший вариант, то почему Пашинян не согласился остановить войну раньше? На эти вопросы вице-премьер Авинян ответил: «В целом проблема была очевидна с первых дней войны. Тем не менее, у нас были успехи на разных направлениях. Например, на участке Карвачара практически все атаки были отбиты, и у нас фактически была основная проблема на южном направлении, и прорыв произошел на южном направлении. До последних дней разрабатывались планы определенных контропераций, но по разным причинам эти планы реализовать не удалось».