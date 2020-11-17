Вопрос о передаче Шуши до войны не ставился, а статус Карабаха будет определен в будущем, заявил Путин

В эфире телеканала «Россия-24» Путин отметил: «Oкончательный статус Нагорного Карабаха пока не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше – это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха».

Президент России также сообщил некоторые подробности переговорного процесса, шедшего параллельно с военными действиями, который завершился подписанным 9 ноября, мягко говоря, неблагоприятным для Армении соглашением.

Путин, в частности, сказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сначала отказался принять предложение о прекращении огня 19-20 октября, когда вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль незначительную, южную часть Карабаха. «В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуши. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея ввиду наличие наших миротворцев, о чем мы уже тогда договаривались с Арменией и Азербайджаном», - сказал президент РФ.

По словам Путина, тогда Пашинян сказал, что Ереван не может пойти на это и будет бороться, будет воевать. «Поэтому обвинения в его адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований. О предательстве не может быть и речи», - заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что вопрос передачи Шуши до этой войны никогда не ставился. Добавим, что из слов Путина также становится ясно, что вопрос российских миротворцев Москва согласовала с Баку еще 20 октября. Президент России и сегодня в очередной раз подчеркнул, что отказ Армении от достигнутых договоренностей по Карабаху был бы для страны «самоубийством».

По словам Путина, соглашение по Нагорному Карабаху дает возможность нормализации ситуации в перспективе. Он обратил внимание, что в Нагорном Карабахе не только прекратились боевые действия, но и достигнута договоренность о разблокировании всех транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей.

Касаясь вопроса о том, почему не вмешалась ОДКБ, Путин, по сути, повторил то, что говорила официальная Москва на протяжении двух месяцев. Нагорный Карабах, согласно международному праву, по словам Путина, был неотъемлемой частью Азербайджана, и ОДКБ не могла вмешаться до тех пор, пока не будет совершено нападение на территорию Армении.

Что касается Турции, то президент России в этом интервью сказал, что, по сути, Анкара не нарушила международные нормы и открыто заявила о полной поддержке Азербайджана.

Говоря о совместном российско-турецком мониторинговом центре, Путин отметил, что Азербайджан сам определит, где конкретно на его суверенной территории будет располагаться этот центр. Он добавил, что центр будет использовать беспилотники для контроля ситуации в Карабахе в режиме онлайн.

А что касается внутриполитической ситуации в Армении, то Путин подчеркнул, что воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий страна не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри, и нужно консолидировать общество, а не раскалывать его.

Президент РФ сегодня говорил также о причинах карабахского конфликта, напомнил о погромах армян в Сумгаите и намекнул на то, что если бы Армения признала независимость Карабаха, ситуация была бы другой, в качестве примера приведя Абхазию, Южную Осетию и Крым.