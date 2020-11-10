Араик Арутюнян пригласил парламентские и внепарламентские силы Армении в Степанакерт для проведения обсуждений

С целью обсуждения новой повестки дня с основными игроками армянского политического поля лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обратился к парламентским и внепарламентским силам Армении с предложением посетить Степанакерт и на месте провести обсуждения. Об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Президент Карабаха отметил, что завтра, 11 ноября, он готов принять руководящие составы политических сил, входящих в Национальное собрание Армении.

«Создавшаяся сложная политическая ситуация в нашей действительности автоматически сформировала новую повестку дня. Я обращаюсь к парламентским и внепарламентским силам РА с предложением посетить Степанакерт с целью обсуждения с основными игроками армянского политического поля представления всей имеющейся информации и проведения обсуждений на месте.

Завтра, 11 ноября, я готов принять руководящие составы политических сил, вовлеченных в Национальное собрание РА.

Затем ряд встреч, по намеченному плану, готов продолжить также с внепарламентскими силами», - написал Араик Арутюнян.

9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Минобороны России сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1 960 военнослужащих, 470 единиц военной техники. В оборонном ведомстве России также отметили, что командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.